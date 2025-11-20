Στο κυνήγι του «παγωμένου χρυσού» της Αρκτικής: Η νέα παγκόσμια κούρσα για τις κρισιμες πρώτες ύλες

Επιταχύνεται η παγκόσμια κούρσα για τις σπάνιες γαίες και τα στρατηγικά ορυκτά που «φιλοξενεί» η Αρκτική, καθώς το λιώσιμο των πάγων δημιουργεί μία νέα σκληρή γεωπολιτική αναμέτρηση

Newsbomb

Στο κυνήγι του «παγωμένου χρυσού» της Αρκτικής: Η νέα παγκόσμια κούρσα για τις κρισιμες πρώτες ύλες

Πλοιάριο ταξιδεύει σε παγωμένο θαλάσσιο κόλπο έξω από το Νουούκ της Γροιλανδίας, στις 6 Μαρτίου του 2025

AP
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φουντώνει η κόντρα για την αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων πόρων της Αρκτικής, με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και τον Καναδά μεταξύ άλλων να στρέφουν το βλέμμα τους στην περιοχή για να αξιοποιήσουν τις πρώτες ύλες της και να επωφεληθούν από νέες εμπορικές οδούς.

Σε μια προσπάθεια να μειώσουν την κυριαρχία της Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά, χώρες σε όλο τον κόσμο στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς την αραιοκατοικημένη περιοχή που περιβάλλει τον Βόρειο Πόλο και λιώνει λόγω της κλιματικής αλλαγής, με τους πάγους να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , για παράδειγμα, έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει τη σημασία της Γροιλανδίας, μιας τεράστιας αρκτικής περιοχής, αποκαλώντας την ιδιοκτησία του νησιού από τις ΗΠΑ «απόλυτη αναγκαιότητα» για λόγους οικονομικής και εθνικής ασφάλειας. Ο Καναδάς προσπάθησε πρόσφατα να αυξήσει τις επενδύσεις στην Αρκτική στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που αποσκοπεί στην απελευθέρωση του δυναμικού των πόρων του, ιδίως εν μέσω τεταμένων διπλωματικών σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Η Ρωσία, η οποία έχει μια εκτεταμένη ακτογραμμή της Αρκτικής, έχει από καιρό αναγνωρίσει την περιοχή ως στρατηγική προτεραιότητα. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επαίνεσε την Τρίτη την κατασκευή ενός νέου πυρηνοκίνητου παγοθραυστικού πλοίου για την πλοήγηση στα ύδατα της Αρκτικής, λέγοντας ότι «είναι σημαντικό να ενισχύεται συνεχώς η θέση της Ρωσίας» στην περιοχή.

«Η Αρκτική θεωρείται πηγή πολλών διαφορετικών πρώτων υλών, όχι μόνο πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και πολλών στρατηγικών υλικών και σπάνιων γαιών», δήλωσε στο CNBC ο Μαρκ Λαντέιν, αναπληρωτής καθηγητής στο Αρκτικό Πανεπιστήμιο της Νορβηγίας στο Τρόμσο. «Η Γροιλανδία, αυτή τη στιγμή, είναι ένα αποθετήριο πολλών βασικών μετάλλων, πολύτιμων μετάλλων, πολύτιμων λίθων, σπάνιων γαιών, ουρανίου... όλα αυτά υπάρχουν εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι πρόσφατα, θεωρούνταν εντελώς ασύμφορη η εξόρυξή τους», δήλωσε

«Ωστόσο, με την κλιματική αλλαγή και την ικανότητα να πλοηγούμαστε στον Αρκτικό Ωκεανό πολύ πιο συχνά, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η Γροιλανδία αρχίζει να εξετάζεται πολύ πιο προσεκτικά ως πιθανή εναλλακτική πηγή για πολλά από αυτά τα στρατηγικά υλικά σε σχέση με την Κίνα».

Γιατί όλοι θέλουν ένα κομμάτι της Γροιλανδίας

Η Γροιλανδία έχει μεταμορφωθεί από την κλιματική κρίση. Μια σημαντική ανάλυση ιστορικών δορυφορικών εικόνων, που δημοσιεύθηκε πέρυσι από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λιντς στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε ότι τμήματα του παγοκαλύμματος και των παγετώνων της αυτόνομης δανικής επικράτειας έχουν αντικατασταθεί από υγροτόπους, περιοχές με θάμνους και άγονους βράχους.

Για τις εταιρείες εξόρυξης, η μεγάλη απώλεια πάγου έχει κάνει ακούσια ορισμένα από τα στρατηγικά ορυκτά του νησιού πιο προσβάσιμα. Ο Tόνι Σαζ, διευθύνων σύμβουλος της Critical Metals, η οποία αναπτύσσει ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία σπάνιων γαιών στον κόσμο στη νότια Γροιλανδία, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη Γροιλανδία τους τελευταίους μήνες, ιδίως αφότου ο Tραμπ επέστρεψε στην εξουσία και έθιξε το ενδεχόμενο να καταλάβει τον έλεγχο της περιοχής. «Θυμάμαι κατά την πρώτη του θητεία, γύρω στο 2018 και το 2019, είχε μιλήσει εκτενώς για τη στρατηγική αξία των σπάνιων γαιών στη Γροιλανδία, ήδη από τότε», δήλωσε

Αντίληψη έναντι πραγματικότητας

Παράλληλα με την Critical Metals, η εταιρεία εξόρυξης και εξερεύνησης Amaroq εργάζεται επίσης για την αξιοποίηση ορισμένων από τους πόρους της Γροιλανδίας. Ο CEO της Amaroq, Eλντούρ Όλαφσον, δήλωσε ότι η πρόσφατη ανακάλυψη από την εταιρεία σπάνιων γαιών υψηλής ποιότητας στη νότια Γροιλανδία «σημαίνει πολλά για εμάς».

Το έργο, του οποίου η ανάπτυξη θα διαρκέσει αρκετά χρόνια, σηματοδότησε την πρώτη απόπειρα της εταιρείας να ενταχθει στον χώρο των σπάνιων γαιών, καθώς επεκτείνει τα ενδιαφέροντά της πέρα ​​από τον χρυσό και άλλα στρατηγικά ορυκτά. Μόλις μία εβδομάδα μετά την αποκάλυψη ανακάλυψης σπάνιων γαιών, η εταιρεία επιβεβαίωσε στις 11 Νοεμβρίου εμπορικά επίπεδα γερμανίου και γαλλίου στον κόμβο της στη δυτική Γροιλανδία, μια εξέλιξη που ο Όλαφσον είπε οτι θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη πιο στρατηγικά σημαντική.

«Το κομμάτι γερμανίου και γαλλίου είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ πιο σημαντικό νέο από ό,τι καταλαβαίνει ο κόσμος», είπε στο CNBC. Το γερμάνιο και το γάλλιο είναι απαραίτητα συστατικά για ένα ευρύ φάσμα αγαθών, από ηλεκτρικά οχήματα έως ημιαγωγούς και στρατιωτικές εφαρμογές.

Η Κίνα, η οποία είναι ο κύριος παγκόσμιος παραγωγός αυτών των μετάλλων, επέβαλε αρχικά ελέγχους στις εξαγωγές γερμανίου και γαλλίου το 2023, προτού επιβάλει απόλυτη απαγόρευση στις ΗΠΑ στο τέλος του περασμένου έτους, σε απάντηση στους περιορισμούς που επέβαλε η Ουάσινγκτον στον τομέα των τσιπ της. Το Πεκίνο έκτοτε έχει αναστείλει την απαγόρευση εξαγωγών γαλλίου και γερμανίου προς τις ΗΠΑ, αν και τα μέταλλα εξακολουθούν να υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.

«Αυτό είναι ένα ορυκτό που χρειάζονται τώρα οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σπάνιες γαίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Lynas και την MP Materials. Αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση, δεν θα έλεγα ευκολότερα, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση... Αν δεν έχετε γερμάνιο και γάλλιο, τότε αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα», σημείωσε. «Έχουμε τώρα μια βραχυπρόθεσμη λύση όσον αφορά στην εξόρυξη ψευδαργύρου, μολύβδου, αργύρου, γερμανίου και γαλλίου, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε και την εξαγωγή σπάνιων γαιών».

Ο Όλαφσον δήλωσε ότι είναι σημαντικό για την εταιρεία να δημιουργήσει ταμειακές ροές μέσω του χαρτοφυλακίου χρυσού και άλλων στρατηγικών μετάλλων, ενώ παράλληλα επιδιώκει να αξιοποιήσει το δυναμικό της σε σπάνιες γαίες, σημειώνοντας ότι η αγορά σπάνιων γαιών είναι ακόμη σχετικά μικρή.

Ερωτηθείς αν η κούρσα για τους πόρους της Αρκτικής θα μπορούσε να συγκριθεί με έναν πυρετό χρυσού, ο Λαντέν είπε: «Εδώ είναι που η αντίληψη και η πραγματικότητα τείνουν να συγκρούνται. Έχει γίνει πολλή συζήτηση σχετικά με την έντονη προσπάθεια ανάπτυξης ορυκτών πόρων στη Γροιλανδία, για παράδειγμα, αλλά μπορώ να πω ότι, έχοντας βρεθεί εκεί αρκετές φορές, αν πρόκειται να στήσεις ένα ορυχείο, τότε πρέπει να φέρεις κυριολεκτικά τα πάντα».

Ακόμα και σε ιδανικές συνθήκες, ο Λαντέν είπε ότι οι υλικοτεχνικές προκλήσεις, όπως το σκληρό κλίμα και το απομακρυσμένο τοπίο της Γροιλανδίας, σημαίνουν ότι θα μπορούσαν να χρειαστούν 15 έως 20 χρόνια πριν οι εταιρείες αρχίσουν να αποκομίζουν σοβαρά κέρδη.

Αρκτική Σουηδία

Δεν είναι μόνο η Γροιλανδία που αποτελεί «ιερό δισκοπότηρο». Η μάχη για τα ορυκτά της Αρκτικής περιλαμβάνει και μερικές από τις βορειότερες περιοχές της Σουηδίας. Η κρατική εταιρεία εξόρυξης LKAB αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα γνωστά κοιτάσματα σπάνιων γαιών στην Ευρώπη. Η ανακάλυψη του λεγόμενου κοιτάσματος Per Geijer, η οποία ανακοινώθηκε το 2023, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το τεράστιο ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος της εταιρείας στην αρκτική πόλη Κιρούνα.

Ο Νίκλας Γιόχανσον, ανώτερος αντιπρόεδρος δημοσίων και εξωτερικών σχέσεων στην LKAB, δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται επί του παρόντος σε συζητήσεις με τους Ευρωπαίους νομοθέτες για να διασφαλίσει ότι θα είναι οικονομικά βιώσιμη η ανάπτυξη των πόρων της. «Έχουμε ήδη φτάσει το υλικό στο έδαφος. Όλα αυτά έχουν πληρωθεί από το σιδηρομετάλλευμα. Ωστόσο, δεν είναι δεδομένο ότι πρόκειται για επιχειρηματική υπόθεση. Φαίνεται ότι είναι για εμάς αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι κάτι που θα λέγατε, ”ω, είναι αυτονόητο, απλώς τρέξτε να το κάνετε”», λέει/

«Επίσης αν τα πράγματα φαίνονται έτσι για εμάς, που έχουμε το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής και όλα τα απαραίτητα, πώς πιστεύετε ότι θα είναι για άλλους στην Ευρώπη;»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Αγέλη λύκων τριγυρνά μια ανάσα από τα σπίτια - Ανήσυχοι οι κάτοικοι

12:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Τέλειος Φόνος»: Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και λεπτή ψυχολογική ένταση - Από 28 Νοεμβρίου στο Θέατρο Ελιάρτ

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα – Οδηγείται στο Αυτόφωρο ώστε να δικαστεί

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Δασκάλα δημοτικού κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για απρεπή συμπεριφορά!

12:44ΚΟΣΜΟΣ

«Πρέπει να μίλησε ο... Κ»: Τι αποκαλύπτει ανάρτηση που έσβησε ο Γουίτκοφ για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός στην θάλασσα εντοπίστηκε ο 26χρονος Στέφανος Μεσσαρής- Ήταν αγνοούμενος από το βράδυ της Δευτέρας

12:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Αλεξάνδρεια» κέρδισε τις εντυπώσεις στο Θέατρο Παλλάς!

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης στη Βουλή για «Φραπέ»: Αυτόν που «δήθεν θέλουμε να συγκαλύψουμε», τον στέλνουμε στον εισαγγελέα

12:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ψυχικό: Οι δυο επιθέσεις που δέχτηκε ο Παναγιώτης Στάθης πριν τη δολοφονία

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Ένας νεκρός σε φωτιά σε χωράφι

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγάλα σκαμπανεβάσματα στη βραδινή ζώνη

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ στο Μπουρνάζι 16χρονος - Συνελήφθη ο υπεύθυνος

12:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε live: Η συνέντευξη Τύπου Πιερρακάκη για την κατάθεση του Προϋπολογισμού 2026

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Στην Ευελπίδων η ηθοποιός που συνελήφθη χωρίς δίπλωμα και πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ υπερέβη το όριο ταχύτητας - Διανυκτέρευσε σε αστυνομικό τμήμα

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση της σύμβασης με Chevron και HelleniQEnergy» – Τα επόμενα βήματα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Δικαστήριο μπλόκαρε τη δημοπρασία της παλαιότερης γνωστής αριθμομηχανής

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Επικίνδυνα φαινόμενα από το βράδυ - Πού θα «χτυπήσουν»

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2026 - Στις 17 Δεκεμβρίου η ψήφιση στη Βουλή

11:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Είχαν στην κατοχή τους 16 φιξάκια κοκαΐνης

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαζικές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την άρνηση της ΝΔ να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ» στην Εξεταστική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:52ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα – Οδηγείται στο Αυτόφωρο ώστε να δικαστεί

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός στην θάλασσα εντοπίστηκε ο 26χρονος Στέφανος Μεσσαρής- Ήταν αγνοούμενος από το βράδυ της Δευτέρας

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Επικίνδυνα φαινόμενα από το βράδυ - Πού θα «χτυπήσουν»

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Σπέισι: Το σόου στην Κύπρο, η «εξορία» από το Χόλιγουντ και ο οικονομικός εφιάλτης - «Ζω σε ξενοδοχεία, δεν έχω σπίτι»

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Ένας νεκρός σε φωτιά σε χωράφι

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έτρεχε με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό – Αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο και πρόστιμο 2.000 ευρώ

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Δασκάλα δημοτικού κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για απρεπή συμπεριφορά!

11:14ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε ποτέ τον Μίκαελ» - Φίλος του Σουμάχερ τελειώνει κάθε ελπίδα

12:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ψυχικό: Οι δυο επιθέσεις που δέχτηκε ο Παναγιώτης Στάθης πριν τη δολοφονία

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Στην Ευελπίδων η ηθοποιός που συνελήφθη χωρίς δίπλωμα και πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ υπερέβη το όριο ταχύτητας - Διανυκτέρευσε σε αστυνομικό τμήμα

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει» - Συγκλονιστική μαρτυρία Ισραηλινού ομήρου

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ομολόγησε την ενοχή του ο Γεωργιανός νεοναζί που δηλητηρίαζε παιδιά εβραϊκής καταγωγής μοιράζοντας τους γλυκά ντυμένος Αϊ Βασίλης

09:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» δεν πάει να καταθέσει στην Εξεταστική – Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Ευχαριστούμε τους Έλληνες φίλους μας»: Πώς η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων από την Ελλάδα βοήθησε την Γαλλία να μειώσει το έλλειμμά της

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα επειδή οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και το αμάξι δεν είχε πινακίδες

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Φυλάκιση 2 ετών και πρόστιμα έως €30.000 για τις μπαλωθιές

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ