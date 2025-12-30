BBC: Με ταχύτητα «ρεκόρ» αυξήθηκαν οι ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία

Ρώσοι στρατιώτες σε άγνωστη τοποθεσία εντός της Ουκρανίας, σε φωτογραφία που δημοσίευσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στις 25 Δεκεμβρίου 2025.

Με τον ταχύτερο ρυθμό από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022 αυξάνονται οι απώλειες της Ρωσίας τους τελευταίους 10 μήνες, σύμφωνα με ανάλυση του BBC.

Καθώς οι προσπάθειες επίτευξης μίας ειρηνευτικής συμφωνίας εντάθηκαν το 2025 υπό την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύθηκαν 40% περισσότερες νεκρολογίες στρατιωτών σε ρωσικές πηγές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Συνολικά, το BBC έχει επιβεβαιώσει τα ονόματα σχεδόν 160.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ρωσική υπηρεσία του BBC News καταγράφει τις ρωσικές απώλειες στον πόλεμο σε συνεργασία με το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Mediazona και μια ομάδα εθελοντών από τον Φεβρουάριο του 2022. Τηρεί έναν κατάλογο με τα ονόματα των ατόμων των οποίων τον θάνατο μπόρεσε να επιβεβαιώσει χρησιμοποιώντας επίσημες αναφορές, εφημερίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και νέα μνημεία και τάφους.

Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών πιστεύεται ότι είναι πολύ υψηλότερος, και οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι η ανάλυση των νεκροταφείων, των μνημείων πολέμου και των νεκρολογιών μπορεί να αντιπροσωπεύει το 45-65% του συνόλου.

Αυτό θα έθετε τον αριθμό των Ρώσων νεκρών μεταξύ 243.000 και 352.000.

Ο αριθμός των νεκρολογιών για μια δεδομένη περίοδο αποτελεί μια προκαταρκτική εκτίμηση των επιβεβαιωμένων απωλειών, καθώς ορισμένες χρειάζονται επιπλέον επαλήθευση και τελικά θα απορριφθούν. Ωστόσο, μπορεί να δείξει πώς αλλάζει η ένταση των μαχών με την πάροδο του χρόνου.

Αύξηση στον αριθμό των νεκρολογιών μετά την επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν

Το 2025 ξεκινά με σχετικά χαμηλό αριθμό δημοσιευμένων νεκρολογιών τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Στη συνέχεια, ο αριθμός αυξάνεται τον Φεβρουάριο, όταν ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησαν για πρώτη φορά απευθείας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αύξηση στον αριθμό των νεκρολογιών Ρώσων στρατιωτών ανά μήνα εντός του 2025. BBC

Η επόμενη αύξηση τον Αύγουστο συμπίπτει με τη συνάντηση των δύο προέδρων στην Αλάσκα, ένα διπλωματικό επίτευγμα για τον Πούτιν που θεωρήθηκε ευρέως ως το τέλος της διεθνούς απομόνωσής του.

«Κλειδί» για τις διαπραγματεύσεις τα εδαφικά κέρδη

Τον Οκτώβριο, όταν τελικά αναβλήθηκε η προγραμματισμένη δεύτερη σύνοδος κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ, και στη συνέχεια τον Νοέμβριο, όταν οι ΗΠΑ παρουσίασαν μια πρόταση ειρήνης 28 σημείων, δημοσιεύονταν κατά μέσο όρο 322 νεκρολογίες την ημέρα - διπλάσιες από τον μέσο όρο του 2024.

Είναι δύσκολο να αποδοθεί η αύξηση των ρωσικών απωλειών σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά το Κρεμλίνο θεωρεί τα εδαφικά κέρδη ως έναν τρόπο να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ υπέρ του: ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, τόνισε πρόσφατα ότι οι «πρόσφατες επιτυχίες» είχαν θετικό αντίκτυπο.

