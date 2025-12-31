Η Μόσχα δημοσιεύει πλάνα από την ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

Το Κίεβο και μέρος της Δύσης υποστήριζαν πως δεν υπήρξε επίθεση στην κατοικία του Ρώσου προέδρου


Πλάνα απόδειξης από την επίθεση με 91 ουκρανικά drones στη ρωσική προεδρική κατοικία στην περιφέρεια Νόβγκοροντ έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς τoυ Ζελένσκι και Kιέβου, ότι δεν έγινε ποτέ.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, από διαφορετικές κατευθύνσεις: ορισμένα UAV πλησίασαν από τα ανατολικά μέσω των περιοχών Μπριάνσκ και Σμολένσκ, ενώ άλλα προήλθαν από τα δυτικά, ακολουθώντας τις ίδιες διαδρομές.

Κάθε drone ήταν γεμάτο με αρκετά κιλά εκρηκτικών. Η επίθεση επιβεβαιώνεται επίσης από αναφορές κατοίκων της περιοχής.

Το βίντεο που παρουσιάζει τα συντρίμμια ενός drone είναι το πρώτο στοιχείο που παρουσιάζει η Μόσχα για να στοιχειοθετήσει την κατηγορία μαζί με τον χάρτη και την μαρτυρία ενός κατοίκου παρακείμενου χωριού.

Αν και επισήμως ο Ζελένσκι αρνείται, η επίθεση φέρει ουκρανική υπογραφή με τα πλάνα να καταγράφουν συντρίμμια drones στην ευρύτερη περιοχή γύρο από την κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η άρνησή του εξηγείται από καλά γνωρίζοντες ως προσπάθεια να μην προκαλέσει τον θυμό του Αμερικανού προέδρου, αφου όλα συνέβησαν ενώ οι δύο ηγέτες είχαν συνάντηση.

Στη γραμμή Ζελένσκι και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, που έσπευσε να υιοθετήσει την ουκρανική άρνηση, κατηγόρησε την Ρωσία ότι επιδιώκει τον εκτροχιασμό των ειρηνευτικών προσπαθειών προωθώντας «αβάσιμες» κατηγορίες περί επίθεσης κατά κατοικίας του Πούτιν.

xartis-drones.jpg

Στη συνάντηση της Τζέντα οι πρώτες υποχωρήσεις Ζελένσκι για το 20%

Τον περασμένο Μάρτιο σε ένα ξενοδοχείο της Τζέντα, σημειώθηκε μία κρίσιμη εξέλιξη στο πλαίσιο των παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αποκαλύπτουν οι New York Times.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο άπλωσε πάνω στο τραπέζι έναν μεγάλο χάρτη της Ουκρανίας και ζήτησε από την ουκρανική αντιπροσωπεί να του δείξει ποιες είναι «οι κόκκινες γραμμές».

«Θέλω να ξέρω ποιες είναι οι απόλυτες κόκκινες γραμμές σας, τι χρειάζεστε οπωσδήποτε για να επιβιώσετε ως χώρα;», φέρεται να ρώτησε την ουκρανική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ήταν παρών

Λίγο αργότερα, ο Μάικ Γουόλτς έδωσε στον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ έναν σκούρο μπλε μαρκαδόρο. «Ξεκίνα να σχεδιάζεις», του είπε.

Ο Ουμέροφ χάραξε πρώτα τα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία και στη συνέχεια ακολούθησε τη γραμμή επαφής διασχίζοντας τις περιφέρειες Χάρκοβο, Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, και ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο τον θέλει πίσω υπό τον έλεγχο του. Τέλος, έδειξε τη λωρίδα της Κινμπούρν, μια στενή χερσόνησο που εκτείνεται στη Μαύρη Θάλασσα, εξηγώντας ότι η ανάκτησή της θα επέτρεπε την ασφαλή πρόσβαση ουκρανικών πλοίων στα ναυπηγεία του Μικολάιβ.

Σύμφωνα με Αμερικανός αξιωματούχος, εκείνη τη στιγμή καταγράφηκε η μεγάλη καμπή: «Ήταν η πρώτη φορά που ο Ζελένσκι, μέσω των ανθρώπων του, είπε ότι για να επιτευχθεί ειρήνη είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει το 20% της χώρας».

Στους διαδρόμους της αμερικανικής αποστολής, οι σύμβουλοι του Τραμπ σχολίαζαν ότι οι Ουκρανοί «μπήκαν στο πνεύμα». Λίγες ώρες αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έδινε εντολή να επαναρχίσει η αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο και οι συνεργάτες του χάραξαν τις βασικές παραμέτρους μιας συμφωνίας: η Ουκρανία θα παραχωρούσε εδάφη κατά μήκος της γραμμής που είχε σχεδιάσει ο Ουμέροφ, θα μπορούσε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η ένταξή της στο ΝΑΤΟ θα μπλοκαριζόταν, ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα τελούσε υπό διαχείριση των ΗΠΑ ή διεθνούς οργανισμού και οι Αμερικανοί θα ζητούσαν από τη Ρωσία την επιστροφή της Κινμπούρν.

Η Κριμαία

Το πιο ακανθώδες ζήτημα παρέμενε η Κριμαία. Η χερσόνησος, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014. Μάλιστα η αναφορά και μόνο προκάλεσε την έντονη αντίδραση από τον Ουμέροφ. «Δεν μπορείτε να πιστεύετε τη ρωσική προπαγάνδα, που λέει ότι η Κριμαία δεν είναι ουκρανική και ότι ήταν πάντα ρωσική», είπε. «Είμαι Τατάρος της Κριμαίας και η Κριμαία είναι ουκρανική», επισημαίνοντας ότι η οικογένειά του είχε εξοριστεί στο Ουζμπεκιστάν και επέστρεψε στην Κριμαία όταν ήταν εννέα ετών, όπου είδε τον πατέρα και τον αδελφό του να χτίζουν το σπίτι τους με τα χέρια τους.

Σε εκείνο το σημείο, ο Ρούμπιο επιχείρησε να αμβλύνει τις αντιδράσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Τραμπ δεν θα ζητούσε από την Ουκρανία ή τους Ευρωπαίους να αναγνωρίσουν επίσημα τη ρωσική κυριαρχία. «Εμείς θα είμαστε οι μόνοι», φέρεται να είπε. Παρά τις ενστάσεις, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έθεσαν ευθέως το ερώτημα: αν το θέμα αυτό θα οδηγούσε την ουκρανική πλευρά σε αποχώρηση από τις συνομιλίες. Η απάντηση, όπως θυμάται ανώτερος αξιωματούχος, ήταν αρνητική.





