Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει μεταφέρει πυρηνικό πυραυλικό σύστημα στη Λευκορωσία

Η ανακοίνωση γίνεται μία ημέρα μετά την ουκρανική επίθεση με drones στο παλάτι του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει μεταφέρει πυρηνικό πυραυλικό σύστημα στη Λευκορωσία
Η Ρωσία δήλωσε ότι έχει μεταφέρει πυρηνικό πυραυλικό σύστημα στη Λευκορωσία, μία ημέρα μετά αφότου όπως ισχυρίστηκε η Μόσχα η Ουκρανία επιτέθηκε με drones στο παλάτι του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, ένας ισχυρισμός ο οποίος ωστόσο αμφισβητείται από τη Δύση.

Πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έδειξαν τον νέο πύραυλο Oreshnik να διασχίζει ένα χιονισμένο δάσος. Στρατιώτες εθεάθησαν να μεταμφιέζουν οχήματα μάχης με πράσινο δίχτυ και να υψώνουν μια σημαία σε αεροπορική βάση στην ανατολική Λευκορωσία, κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Εάν ευσταθεί ο ισχυρισμός τότε θα μείωνε συμβολικά τον χρόνο που θα χρειαζόταν ένας ρωσικός πύραυλος για να χτυπήσει μια πρωτεύουσα της ΕΕ.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, δήλωσε ότι 10 συστήματα Oreshnik θα σταθμεύσουν στη χώρα του. Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι εισέρχονται σε ενεργό υπηρεσία σε συνάντηση τη Δευτέρα με τους στρατηγούς του, όπου επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της νότιας πόλης Ζαπορίζια.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, προειδοποίησε ότι θα πραγματοποιηθούν «αντίποινα» κατά του Κιέβου και ότι οι στόχοι έχουν ήδη προετοιμαστεί, για την επίθεση της με 91 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο παλάτι του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

Το Κρεμλίνο δεν έχει προσκομίσει στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τρίτη ότι δεν θα προσφερθεί καμία απόδειξη, καθώς όλοι οι πύραυλοι είχαν καταρριφθεί. Ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει την έλλειψη συντριμμιών.

Οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή είπαν ότι δεν άκουσαν εκρήξεις ή ήχο αντιαεροπορικών πυρών, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης Sota. Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής, ούτε κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο κλιπ κινητών τηλεφώνων που έδειχναν καπνό και φλόγες, χαρακτηριστικό γνώρισμα των επιβεβαιωμένων χτυπημάτων.

Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Andrii Sybiha, είπε ότι η Ρωσία είχε επινοήσει την ιστορία και προέτρεψε άλλες χώρες να την αγνοήσουν. «Πέρασε σχεδόν μια μέρα και η Ρωσία δεν έχει ακόμη παράσχει κανένα εύλογο στοιχείο στις κατηγορίες της. Και δεν θα το κάνουν. Γιατί δεν υπάρχει. Δεν συνέβη τέτοια επίθεση», δημοσίευσε στο X.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρόκειται να συναντηθεί με τους Ευρωπαίους συμμάχους στις 6 Ιανουαρίου στη Γαλλία, σε διάσκεψη που διοργανώνει ο Εμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες θα συζητήσουν τη συμβολή της Ευρώπης σε μια ειρηνευτική επιχείρηση. Είναι πιθανό να υπάρξει μια επακόλουθη συνάντηση μεταξύ των Ευρωπαίων αρχηγών κρατών με τον Τραμπ και την ομάδα του στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον.

