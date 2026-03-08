Ηρακλής-Παναθηναϊκός AKTOR 76-74: Η ανατροπή της σεζόν και η ντροπή της σεζόν

Μία ακόμα εικόνα ντροπής από τον Παναθηναϊκό ο οποίος προερχόταν από την ήττα από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο δεν κατάφερε να βγάλει σημάδια αντίδρασης, αλλά αν και προηγήθηκε με 21 πόντους επί του Ηρακλή κατάφερε να χάσει και αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει φτάσει τις 4 ήττες στη σεζόν, δείχνει να είναι βαριά… άρρωστος και πλέον την επόμενη Κυριακή, στο Telekom Center, υποδέχεται την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι που για κρίνει τη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου.

Ο Ηρακλής μπήκε στο ματς με την αύρα του κατάμεστου Ιβανώφειου και με τον Τσιακμά να προσπαθεί να τρέξει τους συμπαίκτες του προηγήθηκε με 6-3 με καλάθι του Φάντερμπεργκ στο τρίλεπτο. Ο Σορτς από πλευράς Παναθηναϊκού ήταν ο παίκτης που οργάνωνε τις επιθέσεις της ομάδας του με τον Ναν να “εκτελεί”. Με 6 πόντους του Αμερικάνου των “πράσινων” ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα με 8-9, με τον Χέιζ-Ντέιβις να προσθέτει δύο ακόμα πόντους και να δίνει +3 στην ομάδα του. Ο Ελντερ-Ντέιβις όμως με σουτ τριών πόντων έφερε το ματς και πάλι στα ίσια, τέσσερα λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των πρώτων δέκα λεπτών αγώνα.

Προσπαθούσε να πάρει τα ηνία ο Παναθηναϊκός, από κοντά ο Ηρακλής

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στην αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού, αλλά οι επιλογές του δεν ήταν οι καλύτερες με τον Αταμάν να τον περνάει εκτός και να βάζει για πρώτη φορά τον Τζέριαν Γκραντ πηγαίνοντας σε σχήμα με τρία γκαρντ. Στη συνέχεια χαμήλωσε ακόμα περισσότερο το σχήμα αποσύροντας τον Χολμς και βάζοντας στο “5” τον Ντίνο Μήτογλου με το 16-13 του Ηρακλή να γίνεται 16-18, 2 λεπτά πριν το τέλος, με σερί 0-5, έπειτα από τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις και το πρώτο καλάθι του Τι Τζέι Σορτς.

Με φόρα ο Μήτογλου

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με τη διαφορά των δύο πόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Ντίνο Μήτογλου να είναι ο παίκτης που έκανε τη διαφορά στο ξεκίνημα. Ο Έλληνας σέντερ ήταν εξαιρετικός επιθετικά, τελειώνοντας σωστά της φάσεις και είχε καταφέρει να πετύχει τους 7 από τους 9 πόντους της ομάδας του στο πρώτο τετράλεπτο. Την ίδια στιγμή συνολικά ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να παίξει καλή ομαδική άμυνα, καθώς στο ίδιο διάστημα είχε δεχθεί μόλις 2 πόντους και το σκορ ήταν στο 22-32, στο 15΄ έπειτα από τρίποντο του Τζέριαν Γκραντ.

Στο… νήμα η διαφορά στους 15

Η άμυνα του Παναθηναϊκού συνέχιζε να είναι πολύ καλή, με τον Ηρακλή να έχει μείνει μόλις στους δύο πόντους και ο Φάντερμπεργκ ήταν αυτός που… έσπασε το ρόδι, 2:10 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Αμερικανός μάλιστα σημείωσε 5 συνεχόμενους, μείωσε σε 27-38, ο Χολμς κάρφωσε μετά από εντυπωσιακή πάσα του Τολιοπούλου και στη συνέχεια ο Τσιακμάς κέρδισε το αντιαθλητικό από τον σέντερ του Παναθηναϊκού. Ο Ηρακλής πήρε μόλις έναν πόντο από μία βολή του Τσιακμά, με τον Ρογκαβόπουλου να ευστοχεί σε σουτ τριών πόντων, 28-43 και τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας στα χέρια του τη μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα.

Απόλυτος έλεγχος στον Παναθηναϊκό και +21

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με 4 γρήγορους πόντους από πλευράς Παναθηναϊκού, δια χειρός Τι Τζέι Σορτς και τον Παναθηναϊκό να κάνει πολύ καλή δουλειά στην άμυνα του. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο έστειλε τη διαφορά, για πρώτη φορά, πάνω από τους 20 πόντους, με τον Παναθηναϊκό να έχει “πνίξει” τον Ηρακλή με την άμυνα του. Ο Φάντερμπεργκ ήταν μια σταθερή επιθετική απειλή για την ομάδα και ο Τσιακμάς με τρίποντο από τα 8 μέτρα έκανε το 36-52, με τον Χολμς να καρφώνει εντυπωσιακά μετά από πολύ ωραία πάσα του Ρογκαβόπουλου, στο 25’.

Ο Μωραΐτης έβαλε και πάλι τον Ηρακλή στο παιχνίδι

Το δεύτερο μισό της τρίτης περιόδου ανήκε ολοκληρωτικά στον Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός με συνεχόμενες κακές επιθέσεις από τον Κέντρικ Ναν είχε κολλήσει στους 57 πόντους, με αποτέλεσμα αυτό ο Ηρακλής να το εκμεταλλευτεί. Ο Δημήτρης Μωραΐτης ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση του και με πολύ καλή δημιουργία αλλά και 7 δικούς του πόντους έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να καταφέρουν οι γηπεδούχοι να επιστρέψουν στο ματς, με τον Στρονγκ να πετυχαίνει τρίποντο και να ρίχνει τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους, 50-59.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με ένα ακόμα καλάθι του Δημήτρη Μωραΐτη και τη διαφορά να πέφτει στους 9 πόντους. Ο Αταμάν αποφάσισε να τραβήξει στον πάγκο τον Ντίνο Μήτογλου και να πάει με τον Χουάντσο στο “5” και τον Χέιζ-Ντέιβις στο “4”, αλλά και να ρίξει και πάλι στο παρκέ τον Κέντρικ Ναν, μαζί με τους Σορτς και Τολιόπουλο. Η διαφορά πήγε στους 10 πόντους με καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις. Ο Τούρκος τεχνικός συνέχιζε να ανακατεύει την τράπουλα, αφού πέρασε στο παρκέ Ρογκαβόπουλο και Καλαϊτζάκη, με τον Παναθηναϊκό να παίζει χωρίς point guard.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε με buzzer beater του Έλντερ-Ντέιβις

Με το ματς να έχει μπει στο τελευταίο του δεκάλεπτο τα πράγματα χειροτέρευαν για τον Παναθηναϊκό και καλυτερεύαν για τον Ηρακλή. Γρήγορο 4-0 από τους γηπεδούχους και το σκορ στο 58-64, 4:48 πριν το τέλος με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να αφήνει τα…πειράματα και να επαναφέρει τον Χολμς στο “5” και τον Χουάντσο στο “4”, αλλά και τον Τι Τζέι Σορτς στη θέση του Καλαϊτζάκη. Ο Σορτς με το που πέρασε στο παρκέ αστόχησε σε τρίποντο, ο Φάντερμπεργκ έκανε το 60-64 και ο Σορτς αυτή τη φορά απάντησε άμεσα και έκανε το 60-66 με την κλασική του κίνηση, 3:45 πριν το τέλος. Ο Λούκιτς πήρε τάιμ άουτ και με την επανέναρξη του αγώνα ο Φάντερμπεργκ έβαλε το καλάθι, πήρε και πέμπτο φάουλ από τον Χολμς και η διαφορά έπεσε στους 3 πόντους, 63-66. Με Σορτς και Ναν ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά ο Έλντε-Ντέιβις με ένα ακόμα τρίποντο έκανε το 66-70 και ο Φάντερμπεργκ έστειλε το ματς στο σουτ, 68-70, 1!50 πριν το τέλος του αγώνα. Τα λάθη των Σορτς και Ναν, έδωσαν την ευκαιρία στον Ηρακλή να επιστρέψει για τα καλά και 1:31 πριν το τέλος ο Στρονγκ με καλάθι στον αιφνιδιασμό έκανε το 70-70. Στην επόμενη φάση οι διαιτητές αρνήθηκαν να χρεώσουν με τεχνική ποινή τον Στρονγκ για φλόπινγκ με τον Ναν να πετυχαίνει το 70-72, 69 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Ο Χουάντσο προσπάθησε να κλέψει ο Έλντερ Ντυέιβις το εκμεταλλεύτηκε για το 72-72, αλλά στα 40 δεύτερα ο Ναν έδωσε και πάλι προβάδισμα με 72-74. Στα 6 δευτερόλεπτα ο Ρογκαβόπουλος έκανε φάουλ στον Μωραΐτη για το 74-74. Ο Ναν στα 26 δεύτερα αστόχησε και ο Έλντερ-Ντέιβις με απίστευτο buzzer beater έδωσε την νίκη στην ομάδα του.

Τα Δεκάλεπτα: 18-20, 28-43, 50-59, 76-74