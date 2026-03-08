Ρόδος: Σύλληψη 57χρονης για κακοποίηση της ΑμεΑ κόρης της – Τρομάζουν οι περιγραφές του πατέρα

Μία 57χρονη γυναίκα συνελήφθη στη Ρόδο και κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 30χρονης ανάπηρης κόρης της.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια φίλη της 30χρονης πήρε τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού και κατήγγειλε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την ίδια την 30χρονη, πληροφορήθηκε ότι η 57χρονη μητέρα της, τη χτύπησε. Μάλιστα, πρόσθεσε πως η ανάπηρη κοπέλα της είπε ότι χρειαζόταν άμεσα βοήθεια.

Τρομάζουν οι περιγραφές του πατέρα - «Της τραβούσε τα αυτιά και τα μαλλιά»

Ο πατέρας της 30χρονης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ανέφερε: «Μιλούσαν στο messenger. Η κόρη μου είναι παιδί ΑμεΑ. Μιλούσε με δύο συμμαθητές της που πάει στο ίδιο κέντρο, εδώ, για παιδιά ΑμεΑ και η μάνα της τής τραβούσε τα αυτιά και τα μαλλιά. Εκείνη την ώρα το έκλεισε η γυναίκα. Μετά από καμία εβδομάδα της λένε τα παιδάκια "κοίταξε μην την αφήνεις τη μαμά σου να σε κάνει έτσι, να πάρεις την αστυνομία" και άκουσε η γυναίκα μου και άρχισε να τα βρίζει».

Οι αστυνομικοί τότε πήγαν στο σπίτι της 30χρονης που μένει μαζί με τους γονείς της.

«Μπροστά μου μία φορά με κουτάκι (τη χτύπησε) και κόντεψε να την καθαρίσει, με κουτάκι στο μάτι, δίπλα στο μάτι. Την έπιασα να την καθαρίσω από τον λαιμό και τελευταία στιγμή την άφησα, ήταν μπροστά και η πεθερά μου, πριν 2,5 χρόνια. Πήγα στον εισαγγελέα, έκανα καταγγελία, αλλά εδώ δεν υπάρχουν υπηρεσίες οργανωμένες, δεν υπάρχει καμία υπηρεσία να ενδιαφερθεί να κάνει».

«Ο πρώην μου σύζυγος έπεισε το παιδί»

Η 30χρονη έφερε σύμφωνα με πληροφορίες, εκδορές στο αριστερό της χέρι. Ωστόσο, η μητέρα αρνείται όλες τις κατηγορίες.

«Ο πατέρας είναι ο υπεύθυνος όλων αυτών. Έχει ξαναγίνει καταγγελία, έχει γίνει κοινωνική έρευνα, εννοείται ότι ήταν όλα υπέρ μου και αυτός ο κύριος επειδή δεν μπόρεσε να κάνει κάτι γιατί θέλει να πάρει την επιμέλεια του παιδιού, για να καταχράζεται τα χρήματά της. Ο πρώην σύζυγος έπεισε το παιδί μου και το πείθει καθημερινώς να λέει πράγματα για μένα που δεν ισχύουν. Και τα παιδιά μιλούσαν μεταξύ τους με ομάδες χωρίς να με γνωρίζουν. Πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα και το παιδί είχε ένα πολύ μικρό σημαδάκι στο χέρι του που ήταν από προηγούμενες μέρες. Αυτό το σημάδι δεν ξέρω πώς το απέκτησε, πού να ξέρω εγώ;», ισχυρίστηκε η μητέρα.

Η 57χρονη που συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε δικάσιμος.

Διαβάστε επίσης