Θεσσαλονίκη: Καταδίκη 47χρονου για κακοποίηση 52χρονου ΑμεΑ

Snapshot Ο 47χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών με αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 52χρονου ΑμεΑ που φρόντιζε στη Θεσσαλονίκη.

Ο 59χρονος ιερέας, υπεύθυνος του χώρου φιλοξενίας, απαλλάχθηκε λόγω αμφιβολιών για την κατηγορία της έκθεσης.

Το θύμα ήταν τετραπληγικό και βρέθηκε δεμένο στο κρεβάτι, κακοποιημένο και υποσιτισμένο σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας ενορίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία του αδελφού του θύματος, που συνεισέφερε οικονομικά για τη φροντίδα του. Snapshot powered by AI

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκη εκδικάστηκε υπόθεση κακοποίησης 52χρονου ΑμεΑ, η οποία είχε αποκαλυφθεί τον Ιανουάριο του 2023 και αφορούσε διαμέρισμα σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας ενορίας ιερού ναού.

Στο εδώλιο κάθισαν ένας 59χρονος ιερέας, ως υπεύθυνος του χώρου, και ένας 47χρονος, στον οποίο φέρεται να είχε ανατεθεί η φροντίδα του 52χρονου. Ο ιερέας απαλλάχθηκε λόγω αμφιβολιών για την κατηγορία της έκθεσης, ενώ ο 47χρονος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με τριετή αναστολή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία του αδελφού του θύματος στις Αρχές, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη των δύο ανδρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο 52χρονος διέμενε σε διαμέρισμα υπό ιδιαίτερα κακές συνθήκες, χωρίς βασική υγιεινή και επαρκή σίτιση, ενώ καταγγέλθηκε ότι ήταν δεμένος με ιμάντες στο κρεβάτι.

Όπως αναφέρθηκε κατά την αποδεικτική διαδικασία, στο διαμέρισμα φιλοξενούνταν άτομα που είχαν ανάγκη υποστήριξης και λειτουργούσε μέσω σωματείου της ενορίας. Ο καταγγέλλων, που ζει στο εξωτερικό, κατέθεσε ότι συνεισέφερε οικονομικά με 1.000 ευρώ μηνιαίως για τη φροντίδα του αδελφού του.

Στην κατάθεσή του ο 52χρονος, τετραπληγικός και καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, ανέφερε πως αρχικά δεχόταν φροντίδα, όμως αργότερα η συμπεριφορά του 47χρονου άλλαξε. Όπως είπε, τον έδενε στο κρεβάτι, τον χτυπούσε και τον άφηνε χωρίς επαρκή καθαριότητα. «Δεν τον κατήγγειλα στον αδελφό μου γιατί με απειλούσε ότι δε θα μου δώσουν να φάω. Ο ιερέας είχε υποσχεθεί στον πατέρα μου ότι θα με προσέχει. Του μίλησα στην εξομολόγηση για όσα περνούσα. Σχεδόν όλο το διάστημα που έμεινα εκεί ήμουν βρόμικος. Έκανα υπομονή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καταδικασθείς, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, αρνήθηκε τις κατηγορίες, επισημαίνοντας ότι ο 52χρονος χρειαζόταν φροντίδα σε 24ωρη βάση. Από την πλευρά του, ο ιερέας υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για οργανωμένη δομή φιλοξενίας, αλλά για διαμέρισμα της ενορίας που παραχωρούνταν σε άτομα που χρειάζονταν βοήθεια. «Δεν το είχαμε για να τα οικονομάμε. Έδωσα τη ζωή και την ψυχή μου στο σύλλογο…», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο 47χρονος δεν είχε επίσημη ιδιότητα φροντιστή, αλλά παρείχε εθελοντικά βοήθεια.

Την ενοχή και των δύο είχε προτείνει η εισαγγελέας της έδρας, σημειώνοντας στην αγόρευσή της ότι ο 47χρονος «κακομεταχειρίστηκε με τον πιο άθλιο τρόπο έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε να αντιδράσει».