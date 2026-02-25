Κώστας Δόξας: Αμφισβητεί την απόφαση - «Μου έχει παραδεχτεί τα χτυπήματα», λέει η πρώην σύζυγος

Τις πρώτες του δηλώσεις έκανε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας μετά την τελεσίδικη απόφαση για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που αφορούσε την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο χωρίς ελαφρυντικά, επιβάλλοντας ποινή τριών ετών φυλάκισης, εκ των οποίων οι τέσσερις μήνες είναι με αναστολή.

Ο Κώστας Δόξας μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA δηλώνοντας πως αρνείται τις κατηγορίες και έχει ήδη καταθέσει έφεση. «Κάναμε ήδη έφεση και θα συνεχίσω μέχρι να ακουστεί η αλήθεια», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η Μαρία Δεληθανάση μίλησε για τις δύσκολες καταστάσεις που βίωσε κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης. «Δεν μου ζήτησε ούτε μια συγγνώμη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια έκανε λόγο για «τακτική πίεσης» από την άλλη πλευρά, υποστηρίζοντας ότι έχουν κατατεθεί μηνύσεις σε άτομα του στενού της κύκλου. Αναφέρθηκε, επίσης, σε μήνυση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, εξηγώντας πως το παιδί φορούσε κράνος, διαψεύδοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς

«Έχει παραδεχετεί τα χτυπήματα»

Σε σχέση με τα στοιχεία της υπόθεσης ενδοικογενειακής βίας, τόνισε ότι το δικαστήριο βασίστηκε στην ιατρική γνωμάτευση. Όπως είπε η Μαρία Δεληθανάση, ο τραυματισμός στο μάτι δεν καταγράφηκε αρχικά, καθώς δεν είχε εμφανιστεί εκείνη τη στιγμή που πήγε στο νοσκομείο, γεγονός στο οποίο – σύμφωνα με την ίδια – στηρίχθηκε ο πρώην σύζυγός της.

Παρά τα όσα υποστήριξε η αντίθετη πλευρά, το μέγεθος των τραυμάτων από τον ξυλοδαρμό ήταν εμφανές, γεγονός που – όπως κρίθηκε – οδήγησε στην καταδίκη του πρώην συζύγου της. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται όσα του αποδίδονται.

Η Μαρία Δεληθανάση, ωστόσο, υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχουν διάλογοι μεταξύ τους, στους οποίους – όπως ανέφερε – εκείνος φέρεται να παραδέχεται τα χτυπήματα.

Αναφερόμενη στην πρόταση της εισαγγελέως, σημείωσε: «Όλο αυτόν τον καιρό έχουν ακουστεί πολλά. Όταν άκουσα την πρόταση της εισαγγελέως, που βασιζόταν σε όσα έλεγε η δικαιοσύνη, ένιωσα ότι τελείωσε ο πόλεμος. Δέχομαι έναν δικαστικό πόλεμο από τον πρώην σύζυγό μου, αλλά και έναν πόλεμο από τα μέσα, ενώ δεν δίνω τροφή».

«Προτεραιότητα το παιδί»

Μέσα σε αυτό το κλίμα αντιπαράθεσης, η ίδια τόνισε ότι προτεραιότητά της είναι το παιδί και η ψυχική του υγεία, επισημαίνοντας πως επιθυμεί να διατηρεί σχέση με τον πατέρα του. «Τα έχω διαχωρίσει πλήρως», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, έχουν κατατεθεί 19 μηνύσεις και 15 αγωγές από την πλευρά του τραγουδιστή, ενώ πρόσθεσε ότι δεν αρνείται την επικοινωνία σε εξωδικαστικό επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Δόξας υποστήριξε: «Λέγεται πως κάνω μηνύσεις, αλλά δεν έχει αναφερθεί το περιεχόμενό τους», κάνοντας ειδική αναφορά στη μήνυση για «έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο».

