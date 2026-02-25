Κώστας Δόξας: Αμφισβητεί την απόφαση - «Μου έχει παραδεχτεί τα χτυπήματα», λέει η πρώην σύζυγος

Η διαμάχη συνεχίζεται με αντικρουόμενες θέσεις, παρά την τελεσίδικη απόφαση

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κώστας Δόξας: Αμφισβητεί την απόφαση - «Μου έχει παραδεχτεί τα χτυπήματα», λέει η πρώην σύζυγος
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις πρώτες του δηλώσεις έκανε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας μετά την τελεσίδικη απόφαση για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που αφορούσε την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο χωρίς ελαφρυντικά, επιβάλλοντας ποινή τριών ετών φυλάκισης, εκ των οποίων οι τέσσερις μήνες είναι με αναστολή.

Ο Κώστας Δόξας μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA δηλώνοντας πως αρνείται τις κατηγορίες και έχει ήδη καταθέσει έφεση. «Κάναμε ήδη έφεση και θα συνεχίσω μέχρι να ακουστεί η αλήθεια», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η Μαρία Δεληθανάση μίλησε για τις δύσκολες καταστάσεις που βίωσε κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης. «Δεν μου ζήτησε ούτε μια συγγνώμη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια έκανε λόγο για «τακτική πίεσης» από την άλλη πλευρά, υποστηρίζοντας ότι έχουν κατατεθεί μηνύσεις σε άτομα του στενού της κύκλου. Αναφέρθηκε, επίσης, σε μήνυση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, εξηγώντας πως το παιδί φορούσε κράνος, διαψεύδοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς

«Έχει παραδεχετεί τα χτυπήματα»

Σε σχέση με τα στοιχεία της υπόθεσης ενδοικογενειακής βίας, τόνισε ότι το δικαστήριο βασίστηκε στην ιατρική γνωμάτευση. Όπως είπε η Μαρία Δεληθανάση, ο τραυματισμός στο μάτι δεν καταγράφηκε αρχικά, καθώς δεν είχε εμφανιστεί εκείνη τη στιγμή που πήγε στο νοσκομείο, γεγονός στο οποίο – σύμφωνα με την ίδια – στηρίχθηκε ο πρώην σύζυγός της.

Παρά τα όσα υποστήριξε η αντίθετη πλευρά, το μέγεθος των τραυμάτων από τον ξυλοδαρμό ήταν εμφανές, γεγονός που – όπως κρίθηκε – οδήγησε στην καταδίκη του πρώην συζύγου της. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται όσα του αποδίδονται.

Η Μαρία Δεληθανάση, ωστόσο, υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχουν διάλογοι μεταξύ τους, στους οποίους – όπως ανέφερε – εκείνος φέρεται να παραδέχεται τα χτυπήματα.

Αναφερόμενη στην πρόταση της εισαγγελέως, σημείωσε: «Όλο αυτόν τον καιρό έχουν ακουστεί πολλά. Όταν άκουσα την πρόταση της εισαγγελέως, που βασιζόταν σε όσα έλεγε η δικαιοσύνη, ένιωσα ότι τελείωσε ο πόλεμος. Δέχομαι έναν δικαστικό πόλεμο από τον πρώην σύζυγό μου, αλλά και έναν πόλεμο από τα μέσα, ενώ δεν δίνω τροφή».

«Προτεραιότητα το παιδί»

Μέσα σε αυτό το κλίμα αντιπαράθεσης, η ίδια τόνισε ότι προτεραιότητά της είναι το παιδί και η ψυχική του υγεία, επισημαίνοντας πως επιθυμεί να διατηρεί σχέση με τον πατέρα του. «Τα έχω διαχωρίσει πλήρως», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, έχουν κατατεθεί 19 μηνύσεις και 15 αγωγές από την πλευρά του τραγουδιστή, ενώ πρόσθεσε ότι δεν αρνείται την επικοινωνία σε εξωδικαστικό επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Δόξας υποστήριξε: «Λέγεται πως κάνω μηνύσεις, αλλά δεν έχει αναφερθεί το περιεχόμενό τους», κάνοντας ειδική αναφορά στη μήνυση για «έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42ΕΛΛΑΔΑ

Ευελπίδων: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια

11:34LIFESTYLE

Κώστας Δόξας: Η αντιπαράθεση συνεχίζεται, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες - «Μου έχει παραδεχτεί τα χτυπήματα σε μηνύματα», λέει η πρώην σύζυγος

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Σοβαρά τραυματισμένο ελάφι - Έκκληση από την ΑΝΙΜΑ

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινούν οι εγγραφές για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά για το σχολικό έτος 2026-2027

11:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα δράση για την υποστήριξη της ένταξης φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Ιπποκράτειο - Νοσηλευόταν με έμφραγμα

11:01LIFESTYLE

Παντρεύεται η Φαίη Σκορδά – Οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Αναλυτικά τα καλέσματα

10:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Hyundai Ioniq 3 έρχεται τον Απρίλιο

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 27χρονος έπειτα από συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών - Τραυματίστηκε 30χρονος

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η στιγμή που 70χρονος οδηγός επιτίθεται με μαχαίρι σε 51χρονο διανομέα για την... προτεραιότητα - Βίντεο

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Ο «Μίμο» το μοναχικό δελφίνι της λιμνοθάλασσας εκπέμπει...SOS - Κινδυνεύει από τα σκάφη

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Kίνα: Η αποκάλυψη του μυστηρίου με τα κρεμαστά φέρετρα και οι απόγονοι Μπο

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Καμία πρακτική που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια δεν θα γίνει ανεκτή»

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Γινόμαστε πύλη εισόδου για το αμερικανικό αέριο - Τι είπε για τον κατώτατο μισθό

10:34ME TO N & ME TO Σ

Το Σάββατο, οι άνθρωποι θα είναι στο δρόμο…

10:34ΚΟΣΜΟΣ

«Οι μαύροι άνθρωποι δεν είναι πίθηκοι», «Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Ένταση με Δημοκρατικούς βουλευτές κατά την διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Όλα έγιναν βάση πρωτοκόλλου - Ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ για τον θάνατο του ναυτικού

10:18LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος έβαλε γκολ στη βραδινή ζώνη; Ολυμπιακός ή μυθοπλασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η στιγμή που 70χρονος οδηγός επιτίθεται με μαχαίρι σε 51χρονο διανομέα για την... προτεραιότητα - Βίντεο

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού F-16: Τι συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη και το «αγκάθι» της Άγκυρας - Βίντεο

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Ιπποκράτειο - Νοσηλευόταν με έμφραγμα

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

11:01LIFESTYLE

Παντρεύεται η Φαίη Σκορδά – Οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα» - Σκληρές εικόνες

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός έτρωγε στο τιμόνι!

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το «LSD της αρχαιότητας»:Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι βρήκε το «μυστικό συστατικό» των Ελευσινίων Μυστηρίων

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ο Παναθηναϊκός προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα» - Αποθέωση στην Ισπανία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 27χρονος έπειτα από συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών - Τραυματίστηκε 30χρονος

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: «Η παραβατικότητα στην πόλη είναι μεγάλη» - Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στο Newsbomb, με αφορμή τον ξυλοδαρμό ιδιοκτήτη περιπτέρου

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Mεξικό: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του διαβόητου καρτέλ Xαλίσκο - O 41χρονος «Ελ Πελόν» και η σχέση του με τον δολοφονημένο «Ελ Μέντσο»

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Κάθριν Σορτ: Νέα στοιχεία για τη ζωή της - «Έδινε μάχη, αλλά δεν το καταλάβαινες»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Αναλυτικά τα καλέσματα

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Σοβαρά τραυματισμένο ελάφι - Έκκληση από την ΑΝΙΜΑ

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Κινδύνευσε ο οικισμός, καταστράφηκαν οι καλλιέργειες, το νερό έχει ξεπεράσει τα 7 μέτρα», λέει ο δήμαρχος Σουφλίου στο Newsbomb

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο ράντσο όπου κρυβόταν ο El Mencho: Ο βωμός, ίχνη νεφρικής ανεπάρκειας και το γράμμα στον Θεό

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινούν οι εγγραφές για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά για το σχολικό έτος 2026-2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ