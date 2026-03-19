Πατήσια: Χειροπέδες σε 27χρονο τράπερ μετά από καταδίωξη

Oι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη γνωστού τράπερ μετά από καταδίωξη.

Σύμφωνα με το MEGA, ο τράπερ επέβαινε σε μηχανή μαζί με ένα φίλο του στα Πατήσια. Όταν η ομάδα ΔΙΑΣ τους έκανε σήμα να σταματήσουν για έλεγχο, εκείνοι προσπάθησαν να διαφύγουν, προσποιούμενοι ότι δεν αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι επιβαίνοντες πέταξαν ένα μαύρο αντικείμενο στο δρόμο, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, για να μην εντοπιστεί πάνω τους.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο άνδρες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Πατησίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τράπερ έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν και έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν.