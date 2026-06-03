Σχολεία: Πότε κλείνουν για καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

Snapshot Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη του Λυκείου διεξάγονται έως τις 12 Ιουνίου.

Οι μαθητές της Γ' Λυκείου ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τους για την εισαγωγή στα ΑΕΙ στις 8 Ιουνίου όσοι είναι σε ΓΕΛ και στις 15 Ιουνίου όσοι είναι σε ΕΠΑΛ.

Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων γίνονται από 16 έως 25 Ιουνίου, ενώ οι υγειονομικές και πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ πραγματοποιούνται από 15 έως 26 Ιουνίου.

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές του Γυμνασίου διεξάγονται από 2 έως 15 Ιουνίου.

Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία κλείνουν στις 15 Ιουνίου 2026. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία έχει μπει η φετινή σχολική χρονιά, με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να περιμένουν πως και πως να κλείσουν τα σχολεία, για να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι μαθητές της Γ' Λυκείου έχουν ήδη ξεκινήσει την προσπάθειά τους για την εισαγωγή στα ΑΕΙ της χώρας, με τους υποψηφίους των ΓΕΛ να δίνουν το τελευταίο μάθημα στις 8 Ιουνίου.

Από την άλλη, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, έως τις 15 Ιουνίου δίνουν τα μαθήματα ειδικότητας, ενώ οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου. Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Από τις 18 έως τις 12 Ιουνίου διεξάγονται οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη του Λυκείου, με τα αποτελέσματα να αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 19 Ιουνίου.

Όσο για τους μαθητές του Γυμνασίου, χθες μπήκαν και αυτοί σε διαδικασία ενδοσχολικών εξετάσεων, οι οποίες θα διεξάγονται έως τις 15 Ιουνίου.

Πότε κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία

Για τους μικρότερους μαθητές, το σχολικό έτος ολοκληρώνεται λίγο αργότερα. Συγκεκριμένα, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

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