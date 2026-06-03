Κομισιόν: Συναγερμός για την απώλεια 560.000 θέσεων εργασίας στην Ευρώπη - Ποιοι κλάδοι κινδυνεύουν

Η ΕΕ προειδοποιεί για την απώλεια 560.000 θέσεων εργασίας λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της πράσινης μετάβασης μεταξύ άλλων

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Κομισιόν: Συναγερμός για την απώλεια 560.000 θέσεων εργασίας στην Ευρώπη - Ποιοι κλάδοι κινδυνεύουν
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί για απώλεια έως 560.000 θέσεων εργασίας στην ΕΕ έως το 2026 λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους, βιομηχανικής αναδιάρθρωσης και πράσινης μετάβασης.
  • Κλάδοι όπως οι κατασκευές, τα μέταλλα, τα χημικά, οι μεταφορές, η αυτοκινητοβιομηχανία και ο τομέας των μπαταριών κινδυνεύουν ιδιαίτερα από τις αλλαγές στην αγορά και τις ενεργειακές πιέσεις.
  • Η ανεργία προβλέπεται να φτάσει στο 6% το 2026 και 2027, με αύξηση του δημοσίου χρέους και διεύρυνση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ.
  • Υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, με το 77% των επιχειρήσεων να αναφέρει δυσκολίες εξεύρεσης κατάλληλων εργαζομένων το 2024, καθιστώντας αναγκαίες επενδύσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
  • Οι κοινωνικές ανισότητες και η ποιότητα της εργασίας παραμένουν προβληματικές, με σημαντικό ποσοστό εργαζομένων να κινδυνεύει από φτώχεια παρά την απασχόληση, ενώ η Κομισιόν καλεί σε μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των κοινωνικών προστασιών.
Snapshot powered by AI

Οι χώρες της ΕΕ κινδυνεύουν με μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια, καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας, η βιομηχανική αναδιάρθρωση και η πράσινη μετάβαση επιβαρύνουν την οικονομία, όπως πρόκειται να προειδοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Όπως επισημαίνει το Politico, τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο Εαρινό Πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπου διατυπώνονται οι οικονομικές και πολιτικές συστάσεις της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ και το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα (3/6). Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την αυξανόμενη ανησυχία στις Βρυξέλλες σχετικά με το μέγεθος των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το μπλοκ.

«Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν θα οικοδομηθεί μόνο από την τεχνολογία, το κεφάλαιο ή τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση», δήλωσε στο POLITICO η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για τις Δεξιότητες, Ροξάνα Μινζάτου. «Θα οικοδομηθεί από τους ανθρώπους, τις δεξιότητες που αναπτύσσουν και τις ευκαιρίες που δημιουργούμε για αυτούς ώστε να συνεισφέρουν πλήρως στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας».

Ποιοι κλάδοι «κινδυνεύουν» περισσότερο

Καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης και συνεχίζει να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου, η Επιτροπή προβλέπει ότι οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας το 2026 θα θέσουν σε κίνδυνο έως και 560.000 θέσεις εργασίας. Οι τομείς που εκτίθενται περισσότερο περιλαμβάνουν τις κατασκευές, τα μέταλλα, τα χημικά και τις μεταφορές.

Η ασθενέστερη οικονομική δραστηριότητα ανάγκασε την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις προβλέψεις της για την ανεργία. Το περασμένο φθινόπωρο, η Επιτροπή προέβλεψε ότι η ανεργία θα διαμορφωνόταν στο 5,9% το 2026 και στο 5,8% το 2027. Τώρα πιστεύει ότι θα είναι 6% και τα δύο έτη. Η Επιτροπή αναμένει επίσης ότι οι κυβερνήσεις θα αναλάβουν μεγαλύτερο χρέος, με το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης και για τις 27 χώρες της ΕΕ να διευρύνεται από -3,1% του ΑΕΠ το 2025 σε -3,5% το 2026 και -3,6% το 2027.

Ιδιαίτερα έντονος είναι ο προβληματισμός για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, έναν από τους πιο κρίσιμους κλάδους για τη βιομηχανική ισχύ της Ευρώπης και ειδικά για τη γερμανική οικονομία. Σύμφωνα με την Κομισιόν, περίπου 600.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς οι εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα τη μετάβαση από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στα ηλεκτρικά οχήματα και τον ισχυρό ανταγωνισμό από την Κίνα.

Στον κλάδο των μπαταριών, περίπου 85.000 θέσεις εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο τομέας της ηλιακής ενέργειας αντιπροσωπεύει σχεδόν 59.000 θέσεις εργασίας που επηρεάζονται από τις πιέσεις της αγοράς, ενώ τα μέτρα χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες 4.500 θέσεις εργασίας στη χαλυβουργία.

Όπως τονίζεται, οι ανησυχίες αυτές αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη συζήτηση στις Βρυξέλλες σχετικά με το κατά πόσο η Ευρώπη χάνει έδαφος σε στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς έναντι ανταγωνιστών της, όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τα σχέδια ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής.

Ενίσχυση των δεξιοτήτων

Την ίδια στιγμή, οι εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αναφέρουν δυσκολίες στην εξεύρεση εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, το 68% των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων δήλωσε το 2023 ότι αντιμετώπιζε ελλείψεις δεξιοτήτων. Το 2024, το 77% των επιχειρήσεων ανέφερε ότι οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων αποτελούσαν εμπόδιο για νέες επενδύσεις.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν το κεντρικό μήνυμα του φετινού πακέτου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: ότι η οικονομική ανθεκτικότητα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τις επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Για πρώτη φορά, οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνοδεύουν το πακέτο θα περιλαμβάνουν ειδική έμφαση στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση, τις δεξιότητες στους τομείς STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), καθώς και στην επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, εντάσσοντάς τες πιο κεντρικά στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

Ποιες άλλες προκλήσεις εντοπίζει η ΕΕ

Ωστόσο, όπως σημειώνεται οι προκλήσεις στην απασχόληση που περιγράφονται στο έγγραφο δεν περιορίζονται μόνο στις απώλειες θέσεων εργασίας. Η Επιτροπή θα προειδοποιήσει ότι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ενδέχεται να επιβαρυνθούν δυσανάλογα από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων μεταφορών, γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει το διαθέσιμο εισόδημά τους κατά επιπλέον 1,4%.

Παράλληλα, θα επισημάνει τις επίμονες ανισότητες στην αγορά εργασίας, σημειώνοντας ότι οι πολίτες εκτός ΕΕ εξακολουθούν να εργάζονται σε θέσεις κατώτερες των προσόντων τους σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους γηγενείς εργαζομένους.

Οι Βρυξέλλες εκφράζουν επίσης ανησυχίες για την ποιότητα της εργασίας, τονίζοντας ότι ένας στους πέντε εργαζομένους παραμένει εγκλωβισμένος σε χαμηλόμισθες θέσεις σε κλάδους με χαμηλή παραγωγικότητα, ενώ ένας στους δώδεκα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας παρά το γεγονός ότι εργάζεται.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θα αξιοποιήσει το πακέτο για να πιέσει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, θα βελτιώσουν την ποιότητα της απασχόλησης και θα ενδυναμώσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αναδιαμορφώνει ριζικά το Android και το iOS

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για το δηλητηριώδες ψάρι που κρύβεται στην άμμο και έχει αναστατώσει την Ισπανία

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: «Ξαναζωντανεύουν» χιλιάδες κλειστά σπίτια με επιδότηση έως 95% – Οι όροι και τα βήματα

11:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Ζ' Όμιλος: Τα προφίλ των Βελγίου, Αιγύπτου, Ιράν και Νέας Ζηλανδίας

11:42LIFESTYLE

Δικαστική διαμάχη για τον Bad Bunny με φόντο το εμβληματικό ροζ σπίτι της παγκόσμιας περιοδείας του

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Συναγερμός για την απώλεια 560.000 θέσεων εργασίας στην Ευρώπη - Ποιοι κλάδοι κινδυνεύουν

11:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

11:36ΥΓΕΙΑ

Μπορεί το ροχαλητό να είναι σημάδι καρδιακής ανεπάρκειας;

11:31LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η περιπέτεια με την υγεία του και οι πρώτες δηλώσεις

11:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Επιβεβλημένη η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης»

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το μυστικό όπλο της Ουκρανίας που πλήττει τη βασική αρτηρία ανεφοδιασμού της Ρωσίας

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Για ποιες διαδικασίες σταματούν να ισχύουν οι παλιές και πότε

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Φονική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο - Τουλάχιστον 21 νεκροί, πηδούσαν στο κενό για να σωθούν

11:16ANNOUNCEMENTS

Γιάννης Κωνσταντινίδης: Με τις υποδομές του ΟΤΕ η Κρήτη αναδεικνύεται σε διεθνή ψηφιακό κόμβο

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες λήγει η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό - Τι ισχύει με πρόστιμα και προθεσμίες

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Κρίσιμες οι συναντήσεις των βαλκανικών χωρών για την αποκλιμάκωση των εντάσεων

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις των θεμάτων στα Μαθηματικά

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Γιατί ο Νετανιάχου αποτελεί εμπόδιο για την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο-ντοκουμέντο με το φλεγόμενο βαν με τους τέσσερις νεκρούς

11:03TRAVEL

Βόλτα στον Άη–Γιάννη: Το άγνωστο χωριό της Κρήτης που μαγεύει τουρίστες και Έλληνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

11:31LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η περιπέτεια με την υγεία του και οι πρώτες δηλώσεις

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό: Ακούγονται εκρήξεις - Ένας άνθρωπος εγκλωβισμένος

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Βιολογία και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Σουδανός προσπάθησε να βιάσει γυναίκα μέσα στο κατάστημά της στο κέντρο της Αθήνας - Μετά απείλησε κόσμο σε πολυκλινική

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Ήθελα να προστατεύσω τη Μαρία» – Συγκλονίζει η κατάθεση της μεγαλύτερης αδελφής για τα βασανιστήρια από τους γονείς τους

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Είχε προταθεί τοποθέτηση panic button στη Σίλια και το αρνήθηκε - Τα περιστατικά που εξετάζουν οι Αρχές - Σήμερα η κηδεία της

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικων από ομάδα 30 ατόμων - Χτύπησαν 17χρονο με ρόπαλο στο κεφάλι - Συλλήψεις και προσαγωγές από τις Αρχές

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Για ποιες διαδικασίες σταματούν να ισχύουν οι παλιές και πότε

07:16ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλα τα στιγμιότυπα από την άβολη βραδιά με Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι

07:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων, πρόωρες εκλογές, νόμος περί ευθύνης υπουργών, 11ετης υποχρεωτική εκπαίδευση και εκλογικός νόμος: Η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο-ντοκουμέντο με το φλεγόμενο βαν με τους τέσσερις νεκρούς

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Σουρεαλιστικό βίντεο: «Γίγαντας» ύποπτος συλλαμβάνεται και του πέφτουν τα παντελόνια

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το μυστικό όπλο της Ουκρανίας που πλήττει τη βασική αρτηρία ανεφοδιασμού της Ρωσίας

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πόσο κοστίζουν ομπρέλες και ξαπλώστρες -Αναλυτικά οι τιμές - Οργανωμένη ή ελεύθερη παραλία;

09:38LIFESTYLE

Δανάη Λιβιεράτου: Η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ έβαλε «φωτιά» στη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ