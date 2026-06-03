Συναγερμός για το δηλητηριώδες ψάρι που κρύβεται στην άμμο και έχει αναστατώσει την Ισπανία
Το ψάρι weever καμουφλάρεται στην άμμο και μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, πρήξιμο και σοβαρές αντιδράσεις. Τα συμπτώματα και οι πρώτες βοήθειες που συνιστούν οι ειδικοί
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Προειδοποιήσεις προς τους λουόμενους εκδίδουν οι αρχές σε παράκτιες περιοχές της Ισπανίας για την αυξημένη παρουσία του ψαριού weever, ενός θαλάσσιου είδους που μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα επώδυνα τσιμπήματα σε όσους το πατήσουν κατά λάθος.
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