Πανελλήνιες 2026: Μαθητής στα Χανιά μηδενίστηκε γιατί πιάστηκε με σκονάκια στα χέρια

Απρόοπτο σημειώθηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου σε εξεταστικό κέντρο στα Χανιά κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων εξετάσεων και συγκεκριμένα στο μάθημα των μαθηματικών, καθώς νεαρός μαθητής του ΕΠΑΛ πιάστηκε με σκονάκια στα χέρια με αποτέλεσμα να μηδενιστεί το γραπτό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο μαθητής που εξεταζόταν στο μάθημα των Μαθηματικών, φέρεται να αγνόησε τον κανονισμό, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε γράψει «σκονάκια» στα χέρια του.

Μόλις έγινε αντιληπτός από τους επιτηρητές, το γραπτό του μηδενίστηκε.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Γεώργιος Ψαράκης, σημειώνοντας πως κατά τα άλλα οι εξετάσεις εξελίσσονται ομαδά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

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