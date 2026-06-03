Δένδιας: Κρίσιμες οι συναντήσεις των βαλκανικών χωρών για την αποκλιμάκωση των εντάσεων

Snapshot Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας και της ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ των βαλκανικών χωρών για την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Οι διασκέψεις Αρχηγών Γενικών Επιτελείων λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας σε μια γεωπολιτικά κρίσιμη περιοχή όπως τα Βαλκάνια.

Η 19η Διάσκεψη με θέμα «Προκλήσεις και Καινοτομία στην Πολιτική Προστασία» συγκεντρώνει τη συμμετοχή εννέα χωρών και δύο παρατηρητών από τα Βαλκάνια.

Η διοργάνωση της διάσκεψης επιβεβαιώνει τη διαχρονική πολιτική της Ελλάδας υπέρ της συνεργασίας μεταξύ των βαλκανικών χωρών.

Ο θεσμός των Διασκέψεων Αρχηγών Γενικών Επιτελείων ξεκίνησε το 2007 με πρωτοβουλία της Ελλάδας και αποτελεί σταθερό φόρουμ διαλόγου στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας και της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των βαλκανικών χωρών, κατά την έναρξη της 19ης Διάσκεψης Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών Χωρών στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι οι συναντήσεις αυτού του επιπέδου λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας, αποκλιμάκωσης και συνεργασίας, ιδιαίτερα σε μία γεωπολιτικά κρίσιμη περιοχή όπως τα Βαλκάνια. Όπως σημείωσε, η διεθνής συγκυρία χαρακτηρίζεται από διαρκείς κρίσεις και εξελίξεις που δημιουργούν νέες προκλήσεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Ο υπουργός επισήμανε ακόμη ότι η διοργάνωση τέτοιων διασκέψεων επιβεβαιώνει τη διαχρονική πολιτική της Ελλάδας υπέρ της συνεργασίας και της συναντίληψης μεταξύ των βαλκανικών χωρών.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας συνεχάρη τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, για την οργάνωση της διάσκεψης, αναφέροντας ότι η επιτυχία της αποτυπώθηκε και στα θετικά σχόλια των συμμετεχόντων.

Τις εργασίες της 19ης Διάσκεψης άνοιξε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Η εφετινή διοργάνωση έχει θέμα «Προκλήσεις και Καινοτομία στην Πολιτική Προστασία: Προσαρμογή στις Νέες Πραγματικότητες του Πολέμου».

Στη διάσκεψη συμμετέχουν η Ελλάδα, η Αλβανία, η Σερβία, τα Σκόπια, το Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Τουρκία και η Βοσνία – Ερζεγοβίνη, ενώ η Κροατία και η Σλοβενία λαμβάνουν μέρος με την ιδιότητα του παρατηρητή.

Ο θεσμός των Διασκέψεων Αρχηγών Γενικών Επιτελείων των Βαλκανικών Χωρών ξεκίνησε το 2007 με ελληνική πρωτοβουλία και αποτελεί έκτοτε ένα σταθερό φόρουμ διαλόγου και συνεργασίας στην περιοχή.