Γιάννης Κωνσταντινίδης: Με τις υποδομές του ΟΤΕ η Κρήτη αναδεικνύεται σε διεθνή ψηφιακό κόμβο

Newsbomb

Γιάννης Κωνσταντινίδης: Με τις υποδομές του ΟΤΕ η Κρήτη αναδεικνύεται σε διεθνή ψηφιακό κόμβο
ANNOUNCEMENTS
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την καθοριστική συμβολή του ΟΤΕ στην ανάδειξη της Κρήτης σε ψηφιακό κόμβο ανέδειξε ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Χονδρικής Ομίλου ΟΤΕ, σε συνέδριο του The Economist, με θέμα τις προϋποθέσεις καθιέρωσης του νησιού ως επενδυτικού προορισμού.

Ο κ. Κωνσταντινίδης τόνισε ότι χάρη στις επενδύσεις του ΟΤΕ τόσο σε διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υποδομές, όσο και σε υποδομές που αναβαθμίζουν την ψηφιακή ωριμότητα του τόπου, η Κρήτη εντάσσεται στον παγκόσμιο τηλεπικοινωνιακό χάρτη ισότιμα με άλλα μεγάλα ψηφιακά κέντρα της Ευρώπης.

Η Κρήτη στο επίκεντρο των υποδομών συνδεσιμότητας του ΟΤΕ Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι για την ανάδειξη του νησιού σε ψηφιακό κόμβο, υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις:

1) η προσαιγιάλωση των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών καλωδίων στην Κρήτη,

2) η προέκταση των καλωδίων αυτών προς την Ευρώπη με αξιόπιστες, ασφαλείς
και ποιοτικές ψηφιακές υποδομές και

3) η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της Κρήτης, προκειμένου να κεφαλαιοποιηθεί το γεωγραφικό πλεονέκτημα του νησιού, το οποίο αποτελεί «ψηφιακό σταυροδρόμι» των διηπειρωτικών καλωδίων που συνδέουν την Ασία και την Αφρική με την Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, Ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει διαχρονικά σε προηγμένες υποδομές που κεφαλαιοποιούν τη θέση της Κρήτης στον χάρτη. Μία από αυτές είναι το διεθνές υποθαλάσσιο καλώδιο Asia-Africa-Europe-1 (ΑΑΕ1), στο οποίο ο ΟΤΕ συμμετέχει μαζί με άλλους μεγάλους παρόχους. Το καλώδιο αυτό, μήκους 25.000 χιλιομέτρων, ξεκινά από το Χονγκ Κονγκ και καταλήγει στη χώρα μας, στα Χανιά της Κρήτης.

Ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε και στο Silphium, το καλώδιο που συνδέει την Κρήτη με τη Λιβύη και την Αφρική, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του νησιού ως κόμβου διεθνούς διασύνδεσης.

die8neis-odeyseis-ote.jpg

Ο ΟΤΕ δημιουργεί μια αξιόπιστη ψηφιακή λεωφόρο από την Κρήτη προς την Ευρώπη

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Χονδρικής Ομίλου ΟΤΕ, για να λειτουργήσει το νησί ως πραγματικός τηλεπικοινωνιακός κόμβος, δεν αρκεί μόνο η προσαιγιάλωση διεθνών καλωδίων. Απαιτούνται ισχυρές υποδομές που το διασυνδέουν με αξιοπιστία και εφεδρικότητα με τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει επενδύσει διαχρονικά στην ανάπτυξη ισχυρών υποδομών που διασυνδέουν την Κρήτη με την ηπειρωτική Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Για τη διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα, ο ΟΤΕ διαθέτει τρία υποβρύχια καλώδια που ακολουθούν διαφορετικές φυσικές διαδρομές από τα Χανιά, το Ηράκλειο και τη Σητεία. Παράλληλα, ο κ. Κωνσταντινίδης επισήμανε ότι με τις υποδομές του, ο ΟΤΕ διασυνδέει την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω Βαλκανίων με τον Διαβαλκανικό οπτικό άξονα, καθώς και μέσω Ιταλίας. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για 4 φυσικές οδεύσεις που αντιστοιχούν περίπου σε 17.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών.

«Αν βάλουμε όλα τα κομμάτια του παζλ μαζί — τα διεθνή καλώδια που φτάνουν στην Κρήτη, τη διασύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και τις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας με την Ευρώπη — συνθέτουμε μια υπερσύγχρονη end-to-end πλατφόρμα διασύνδεσης με τα μεγάλα data centers της Ευρώπης», σημείωσε.

Οι επενδύσεις του ΟΤΕ για μια πιο ψηφιακά ώριμη Κρήτη

Ο κ. Κωνσταντινίδης υπογράμμισε ότι η ανάδειξη μιας χώρας ή μιας περιοχής σε ψηφιακό κόμβο προϋποθέτει και υψηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος ΟΤΕ πραγματοποιεί διαχρονικά πολύ μεγάλες επενδύσεις σε FTTH και 5G, αναβαθμίζοντας τις υποδομές της χώρας με τα πιο σύγχρονα δίκτυα.

Στη σταθερή, ο Όμιλος διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, το οποίο καλύπτει πάνω από 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις και συνεχώς επεκτείνεται, με στόχο να φτάσει τα 3,5 εκατ. έως το 2030. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, η εταιρεία θα καλύψει πάνω από το 80% του νησιού με δίκτυα οπτικών ινών στα επόμενα χρόνια. Μεγάλο μέρος αυτού του πλάνου αφορά στο έργο UltraFast Broadband, μέσα από το οποίο αποκλειστικά ο ΟΤΕ θα φέρει υπερυψηλές ταχύτητες έως 1Gbps σε 600 οικισμούς στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές του νησιού.

Αντίστοιχα, στην κινητή, ο Όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει να πρωτοπορεί, με την πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη του 5G δικτύου του να ξεπερνά το 99% και του 5G SA να φτάνει το 79%. Η Κρήτη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τεχνολογικής υπεροχής, καθώς προσφέρει επιπλέον ενισχυμένες χωρητικότητες σε τουριστικά σημεία του νησιού. Παράλληλα, σε περιοχές όπου οι υπηρεσίες οπτικών ινών δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, ο ΟΤΕ παρέχει σταθερό internet μέσω κινητής με το COSMOTE 5G WiFi, τεχνολογίας Fixed Wireless Access.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Κωνσταντινίδης υπογράμμισε: «Με τις επενδύσεις και το όραμα του Ομίλου ΟΤΕ, η Κρήτη δεν αποκτά απλώς καλύτερες τηλεπικοινωνίες, αλλά μετατρέπει το γεωγραφικό της πλεονέκτημα σε ψηφιακή ισχύ που δημιουργεί αξία για τη χώρα, όχι μόνο σήμερα, αλλά και τις επόμενες δεκαετίες».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:45ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για το δηλητηριώδες ψάρι που κρύβεται στην άμμο και έχει αναστατώσει την Ισπανία

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: «Ξαναζωντανεύουν» χιλιάδες κλειστά σπίτια με επιδότηση έως 95% – Οι όροι και τα βήματα

11:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Ζ' Όμιλος: Τα προφίλ των Βελγίου, Αιγύπτου, Ιράν και Νέας Ζηλανδίας

11:42LIFESTYLE

Δικαστική διαμάχη για τον Bad Bunny με φόντο το εμβληματικό ροζ σπίτι της παγκόσμιας περιοδείας του

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Συναγερμός για την απώλεια 560.000 θέσεων εργασίας στην Ευρώπη - Ποιοι κλάδοι κινδυνεύουν

11:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

11:36ΥΓΕΙΑ

Μπορεί το ροχαλητό να είναι σημάδι καρδιακής ανεπάρκειας;

11:31LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η περιπέτεια με την υγεία του και οι πρώτες δηλώσεις

11:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Επιβεβλημένη η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης»

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το μυστικό όπλο της Ουκρανίας που πλήττει τη βασική αρτηρία ανεφοδιασμού της Ρωσίας

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Για ποιες διαδικασίες σταματούν να ισχύουν οι παλιές και πότε

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Φονική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο - Τουλάχιστον 21 νεκροί, πηδούσαν στο κενό για να σωθούν

11:16ANNOUNCEMENTS

Γιάννης Κωνσταντινίδης: Με τις υποδομές του ΟΤΕ η Κρήτη αναδεικνύεται σε διεθνή ψηφιακό κόμβο

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες λήγει η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό - Τι ισχύει με πρόστιμα και προθεσμίες

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Κρίσιμες οι συναντήσεις των βαλκανικών χωρών για την αποκλιμάκωση των εντάσεων

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις των θεμάτων στα Μαθηματικά

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Γιατί ο Νετανιάχου αποτελεί εμπόδιο για την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο-ντοκουμέντο με το φλεγόμενο βαν με τους τέσσερις νεκρούς

11:03TRAVEL

Βόλτα στον Άη–Γιάννη: Το άγνωστο χωριό της Κρήτης που μαγεύει τουρίστες και Έλληνες

11:02WHAT THE FACT

Το viral κόλπο με καφέ και Coca-Cola που δεν ξεβουλώνει τον νεροχύτη: Τι λέει υδραυλικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό: Ακούγονται εκρήξεις - Ένας άνθρωπος εγκλωβισμένος

11:31LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η περιπέτεια με την υγεία του και οι πρώτες δηλώσεις

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Βιολογία και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Σουδανός προσπάθησε να βιάσει γυναίκα μέσα στο κατάστημά της στο κέντρο της Αθήνας - Μετά απείλησε κόσμο σε πολυκλινική

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Ήθελα να προστατεύσω τη Μαρία» – Συγκλονίζει η κατάθεση της μεγαλύτερης αδελφής για τα βασανιστήρια από τους γονείς τους

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Είχε προταθεί τοποθέτηση panic button στη Σίλια και το αρνήθηκε - Τα περιστατικά που εξετάζουν οι Αρχές - Σήμερα η κηδεία της

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικων από ομάδα 30 ατόμων - Χτύπησαν 17χρονο με ρόπαλο στο κεφάλι - Συλλήψεις και προσαγωγές από τις Αρχές

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Για ποιες διαδικασίες σταματούν να ισχύουν οι παλιές και πότε

07:16ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλα τα στιγμιότυπα από την άβολη βραδιά με Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο-ντοκουμέντο με το φλεγόμενο βαν με τους τέσσερις νεκρούς

07:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων, πρόωρες εκλογές, νόμος περί ευθύνης υπουργών, 11ετης υποχρεωτική εκπαίδευση και εκλογικός νόμος: Η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Σουρεαλιστικό βίντεο: «Γίγαντας» ύποπτος συλλαμβάνεται και του πέφτουν τα παντελόνια

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πόσο κοστίζουν ομπρέλες και ξαπλώστρες -Αναλυτικά οι τιμές - Οργανωμένη ή ελεύθερη παραλία;

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις των θεμάτων στα Μαθηματικά

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ