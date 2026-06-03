Μενδώνη: «Επιβεβλημένη η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Στο άτυπο Συμβούλιο υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρεβρέθηκε η Λίνα Μενδώνη

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μενδώνη: «Επιβεβλημένη η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Άτυπο Συμβούλιο υπ. Πολιτισμού ΕΕ

Υπουργείο Πολιτισμού
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η Λίνα Μενδώνη τόνισε την ανάγκη για συνεκτικές ευρωπαϊκές πολιτικές που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία και διασφαλίζουν δίκαιη αμοιβή των δημιουργών στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης πρέπει να ενσωματώνεται ψηφιακά για να ενισχυθεί η πολιτιστική δημοκρατία και ισότιμη εκπροσώπηση.
  • Η Ελλάδα έχει θεσπίσει ισχυρό θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, περιλαμβάνοντας ψηφιακό Εθνικό Αρχείο Μνημείων και Red List από το 2025.
  • Η χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως το blockchain και η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τη δέουσα επιμέλεια και δημιουργεί αδιάβλητα ψηφιακά αρχεία ιχνηλασιμότητας.
  • Η Ελλάδα υποστηρίζει τη διεθνή συνεργασία και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για υπευθυνότητα και λογοδοσία στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, συμμετείχε στις εργασίες του άτυπου Συμβουλίου υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας. Όπως πληροφορεί σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, η ατζέντα του Συμβουλίου επικεντρώθηκε σε δύο θεματικές ενότητες: η πρώτη αφορούσε στα πολιτιστικά δικαιώματα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων. Η δεύτερη στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών.

Στην παρέμβασή της στην πρώτη θεματική, η κ. Μενδώνη τόνισε ότι «η διαμόρφωση ενός, πραγματικά, ανθρωποκεντρικού πλαισίου Τεχνητής Νοημοσύνης προϋποθέτει συνεκτικές δημόσιες πολιτικές -σε ευρωπαϊκό επίπεδο- για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τη διασφάλιση της δίκαιης αμοιβής των δημιουργών. Η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης πρέπει να αποτυπώνεται και στο ψηφιακό περιβάλλον και συγκεκριμένα στις βάσεις των δεδομένων, των γλωσσικών μοντέλων και των ψηφιακών εφαρμογών που αντανακλούν τη διαφορετικότητα των πολιτισμών της, ενισχύοντας την πολιτιστική δημοκρατία και την ισότιμη εκπροσώπηση. Το υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας εργάζεται συστηματικά και επενδύει σε υποδομές που ενσωματώνουν την πολιτιστική και γλωσσική ταυτότητα. Η ελληνική στρατηγική για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον πολιτιστικό τομέα στηρίζεται σε εξιδεικευμένη μελέτη για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, προωθώντας την αρχή του copyright by design -πνευματικά δικαιώματα μέσω σχεδίου- στην ανάπτυξη των γλωσσικών μοντέλων».

Καθολική ήταν η διαπίστωση για την ανάγκη της ευθυγράμμισης των δημόσιων πολιτικών με το αναπτυσσόμενο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο -τον Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες- προκειμένου να διασφαλιστεί μία ανθρωποκεντρική και αξιόπιστη χρήση της τεχνολογίας, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Μενδώνη: Ενίσχυση της διαφάνειας και της πρακτικής της δέουσας επιμέλειας

Η δεύτερη ενότητα του άτυπου Συμβουλίου επικεντρώθηκε στις σύγχρονες, πολυεπίπεδες απειλές που δέχεται η πολιτιστική κληρονομιά, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες γεωπολιτικής αστάθειας, τις ένοπλες συγκρούσεις και τις μεθόδους παράνομης διακίνησης που διευκολύνονται από την παγκοσμιοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως υπογράμμισε ηυ κ. Μενδώνη, «αναγκαία προϋπόθεση είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της πρακτικής της δέουσας επιμέλειας, από την πλευρά των υποψήφιων αγοραστών, καθώς και η θεσμική αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων για τον έλεγχο και την ταυτοποίηση της αυθεντικότητας των αγαθών. Η δέουσα επιμέλεια αποτελεί το καίριο εργαλείο για την ακεραιότητα της αγοράς τέχνης, η οποία οφείλει να μεταβεί σε ένα δομημένο πλαίσιο διαφάνειας ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα. Η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται πλήρως με το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ, έχοντας θεσπίσει ισχυρό θεσμικό πλαίσιο ελέγχων προέλευσης και ειδικό νόμο κατά της πλαστογραφίας. Η παράνομη διακίνηση αποτελεί κοινή πρόκληση για τα κράτη προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, καθιστώντας αναγκαία την ενίσχυση των ελέγχων και τη διεθνή συνεργασία των διωκτικών και πολιτιστικών αρχών, μέσω διαλειτουργικών βάσεων δεδομένων».

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι «η Ελλάδα διαθέτει πλέον ψηφιακό Εθνικό Αρχείο Μνημείων, ενώ από τον Μάρτιο του 2025 έχει δημοσιεύσει τη δική της Red List. Παράλληλα, όπως επεσήμανε, η τεχνολογική καινοτομία, το blockchain και η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζουν ριζικά τη δέουσα επιμέλεια, δημιουργώντας αδιάβλητα ψηφιακά αρχεία ιχνηλασιμότητας». Ωστόσο, έδωσε έμφαση «στην ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών και των επαγγελματιών για την καλλιέργεια μίας κουλτούρας υπευθυνότητας και λογοδοσίας».

Στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου, η κ. Μενδώνη είχε διμερείς επαφές με ομολόγους της και τον επίτροπο Διαγενεακής Δικαιοσύνης, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ.

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