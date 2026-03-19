Αμαλιάδα: Ένας σοβαρά τραυματίας σε σύγκρουση δικύκλου με αγροτικό

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου στην Αμαλιάδα στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και Πολυτεχνείου όταν συγκρούστηκε μηχανάκι με αγροτικό φορτηγάκι.

Το μηχανάκι σύμφωνα με πληροφορίες του tempo 24.gr κινούνταν στην οδό Ρήγα Φεραίου και είχε προτεραιότητα, όταν συγκρούστηκε με το αγροτικό που κινούνταν στην οδό Πολυτεχνείου.

Ο δικυκλιστής «καρφώθηκε» στην πόρτα του οδηγού του αγροτικού και συγκεκριμένα στο τζάμι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν περίοικοι για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αργότερα έφτασε και ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

