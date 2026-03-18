Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στα Συχαινά - Φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου στην περιοχή των Συχαινών στην Πάτρα, κοντά στο Ολύμπιο Θεραπευτήριο.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν στην άνοδο του δρόμου κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr τα αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

