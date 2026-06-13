Άνω Λιόσια: Λεωφορείο προσέκρουσε σε κολώνα - Τρεις τραυματίες
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες
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- Αστικό λεωφορείο στα Άνω Λιόσια εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ.
- Τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν για προληπτικές εξετάσεις στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
- Οι πρώτες βοήθειες παρείχαν άμεσα στους τραυματίες.
- Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στα Άνω Λιόσια, όταν αστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για προληπτικές εξετάσεις. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.
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