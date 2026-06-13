Κοινωνικός Τουρισμός: «Ανοίγουν» 30.000 νέες θέσεις - Πώς χρησιμοποιείται το voucher

Οι επιπλέον 30.000 δικαιούχοι θα προκύψουν αυτόματα από τους ήδη δημοσιευμένους πίνακες κατάταξης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κοινωνικός Τουρισμός: «Ανοίγουν» 30.000 νέες θέσεις - Πώς χρησιμοποιείται το voucher
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  • Προστέθηκαν 30.000 επιπλέον επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού για επιλαχόντες, χωρίς νέα αίτηση ή διαδικασία.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voucher για έως 6 διανυκτερεύσεις σε εγκεκριμένα καταλύματα με μικρή οικονομική συμμετοχή.
  • Σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Λέρος, η Μυτιλήνη και η Ρόδος, παρέχονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.
  • Υπάρχει επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με ιδιωτική συμμετοχή 25%, ενώ για ΑμεΑ άνω του 50% η μετακίνηση είναι δωρεάν.
  • Το πρόγραμμα διαρκεί από 23 Μαΐου 2026 έως 22 Ιουνίου 2027 και οι δικαιούχοι κάνουν κρατήσεις απευθείας με τους παρόχους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.
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Η αυξημένη ζήτηση του Κοινωνικού Τουρισμού από τους πολίτες, οδήγησε στην απόφαση να δοθούν 30.000 επιπλέον επιταγές, «ανοίγοντας» τον δρόμο για την ένταξη επιλαχόντων χωρίς νέα διαδικασία αιτήσεων. Ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων για το πρόγραμμα, οδηγεί, έτσι, σε μία σημαντική «ανάσα» για χιλιάδες νοικοκυριά που αναζητούν οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα.

Οι επιπλέον 30.000 δικαιούχοι θα προκύψουν αυτόματα από τους ήδη δημοσιευμένους πίνακες κατάταξης, χωρίς να απαιτηθεί νέα αίτηση, επανυποβολή δικαιολογητικών ή κάποια άλλη διαδικασία από την πλευρά των πολιτών. Η επιλογή θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση που έχει ήδη οριστικοποιηθεί.

Οι νέοι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την επιταγή τους για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο μητρώο παρόχων του προγράμματος, απολαμβάνοντας έως 6 διανυκτερεύσεις με ιδιαίτερα χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό που καταβάλλεται από τους ωφελούμενους κυμαίνεται από 1 έως 12 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η τελική απόφαση για την επέκταση του προγράμματος αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα κι εφόσον εγκριθεί, θα αυξήσει σημαντικά τον συνολικό αριθμό των ωφελούμενων, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες επιλαχόντες να οργανώσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με την οικονομική στήριξη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Πώς χρησιμοποιείται το voucher

Το πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη από τις 23 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

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Τι προβλέπεται για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα

Οι δικαιούχοι – ωφελούμενα μέλη που είναι κάτοχοι Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις δωματίων.

Οι πάροχοι μπορούν να δεχθούν στο κατάλυμα ωφελούμενα μέλη, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τον δικαιούχο πολίτη, με την προϋπόθεση ότι αυτά:

  • είναι παιδιά ηλικίας άνω των 18 ετών,
  • είναι σύζυγοι των δικαιούχων,
  • είναι παιδιά ηλικίας 5 - 18 ετών που συνοδεύονται από τον/την σύζυγο του δικαιούχου πολίτη (ωφελούμενο μέλος ή μη),
  • η σύμβαση υπογράφεται από τους δικαιούχους ή από τα ωφελούμενα τέκνα άνω των 18 ετών ή τους/τις συζύγους των δικαιούχων (ωφελούμενα μέλη ή μη) με νόμιμη εξουσιοδότηση των δικαιούχων.

Δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές διακοπές:

  • οι συνοδοί ΑμεΑ χωρίς το άτομο με αναπηρία που συνοδεύουν,
  • τα παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών χωρίς τους δικαιούχους ή τους/τις συζύγους τους (ωφελούμενα μέλη ή μη).

Με την άφιξη των δικαιούχων-ωφελούμενων μελών στο κατάλυμα ελέγχονται από τον πάροχο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους και στη συνέχεια υπογράφεται μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τέλος, ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ ενεργοποιεί τις Επιταγές των δικαιούχων – ωφελουμένων μελών, καταχωρίζοντας τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης και επισυνάπτοντας το υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό.

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Πρόωρη αναχώρηση: Στην περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης δικαιούχος θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να αναχωρήσει από το κατάλυμα πριν από την προβλεπόμενη στη σύμβαση ημερομηνία, δηλαδή πριν να πραγματοποιήσει τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που έχει συμφωνήσει με τον πάροχο:

  • ο δικαιούχος συμπληρώνει δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις με την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησής του από το κατάλυμα και καταθέτει τη μία στον πάροχο και την άλλη σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της ΔΥΠΑ την ημέρα της αναχώρησής του ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρησή του
  • ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πριν από την αναχώρηση του δικαιούχου (check out) ή ταυτόχρονα με αυτήν, ενημερώνει για την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης, διαβιβάζοντας ηλεκτρονικά και αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατέθεσε ο δικαιούχος

Σε περίπτωση ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τα ίδια άτομα που είχαν εξουσιοδοτηθεί να υπογράψουν τη σύμβαση.

Οι περιοχές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

Ειδικά σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται ότι για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος, που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τις επιταγές τους, μπορούν να κάνουν διακοπές έως τις 30 Ιουνίου 2026.

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