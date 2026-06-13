«Η γιαγιά το έσκασε!» 92χρονη δραπέτευσε από γηροκομείο σκαρφαλώνοντας σε πόρτα άνω των 2 μέτρων

Τα πλάνα μίας ηλικιωμένης γυναίκας να σκαρφαλώνει σε μία πόρτα ύψους άνω των δύο μέτρων για να δραπετεύσει από ένα γηροκομείο στην Κίνα, συνεχίζουν να προκαλούν την έκπληξη των χρηστών του διαδικτύου.

Το βίντεο που χρονολογείται πριν από δύο χρόνια, και έχει εκατομμύρια προβολές καταγράφει την προσπάθεια της γυναίκας ηλικίας, τότε 92 ετών, να αποδράσει από το γηροκομείο στην πόλη Γιαντάι.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τότε σε δημοσιεύματα ο διευθυντής είχε εξηγήσει ότι έπασχε από Αλτσχάιμερ, αλλά η 92χρονη γυναίκα αποδείχθηκε ικανότατη να σχεδιάσει και να εκτελέσει την απόδρασή της με τις επιδέξιες, ακροβατικές κινήσεις της να προκαλούν θαυμασμό.

Mujer de 92 años escala puerta de 2 metros de altura para escapar de residencia de ancianos. pic.twitter.com/GUPBqsFRtW — zo. (@zoemdza) June 12, 2026

Η γυναίκα, ύψους 1,60μ. άρπαξε με μεγάλη επιδεξιότητα το πάνω μέρος της μεταλλικής πόρτας και, αφού βρήκε την ισορροπία της, σήκωσε το σώμα της και γύρισε προσεκτικά πάνω από την πόρτα, για να πέσει από την άλλη πλευρά. Όλα αυτά τα έκανε σε μόλις 24 δευτερόλεπτα.