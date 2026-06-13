Μουντιάλ 2026: Φαντασμαγορική τελετή έναρξης στις ΗΠΑ με Πέρι, Κρουζ, Μπέκαμ και πλήθος celebrities

Το Μουντιάλ 2026 άνοιξε επίσημα την αυλαία του και στις ΗΠΑ, με την Κέιτι Πέρι, τον Future και κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ να δίνουν το «παρών» στην εντυπωσιακή τελετή έναρξης στο Λος Άντζελες.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Μουντιάλ 2026: Φαντασμαγορική τελετή έναρξης στις ΗΠΑ με Πέρι, Κρουζ, Μπέκαμ και πλήθος celebrities
AP Photo/Marcio J. Sanchez
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Με μία τελετή αντάξια του Χόλιγουντ ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγη ώρα πριν από την αναμέτρηση της διοργανώτριας χώρας με την Παραγουάη στο Λος Άντζελες.

«Καλωσορίσατε στις ΗΠΑ», ακούστηκε από τα μεγάφωνα του SoFi Stadium, το οποίο για τις ανάγκες της διοργάνωσης μετονομάστηκε προσωρινά σε Los Angeles Stadium, ενώ στις γιγαντοοθόνες προβλήθηκε το εμβληματικό σήμα του Χόλιγουντ.

Η αυλαία άνοιξε με τη συμμετοχή μπάντας παρέλασης, πριν τη σκυτάλη πάρουν γνωστοί καλλιτέχνες όπως οι Future, Tyla, Anitta και η σταρ της K-pop, Lisa. Τα σκηνικά, τα κοστούμια και τα εφέ ήταν εμπνευσμένα από τη street art κουλτούρα και τη δημιουργική ταυτότητα του Λος Άντζελες.

Λίγο πριν από τη σέντρα, στη σκηνή εμφανίστηκαν επίσης ο ηθοποιός Τζέισον Σουντέικις και η διάσημη τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, ολοκληρώνοντας το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς.

Στις εξέδρες βρέθηκαν αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος και του αθλητισμού. Μεταξύ αυτών οι Τομ Κρουζ, Ντέιβιντ Μπέκαμ, Χάλι Μπέρι, Ρομπ Λόου, Όουεν Γουίλσον και Πάρις Χίλτον, οι οποίοι παρακολούθησαν το θέαμα με φόντο ένα γιγαντιαίο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο κέντρο του γηπέδου.

Από την οροφή του υπερσύγχρονου σταδίου των 70.000 θέσεων δέσποζαν τεράστια χρυσά γράμματα με την ονομασία «FIFA», σε μία από τις εικόνες που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της τελετής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν βρέθηκε στο γήπεδο, ωστόσο επικοινώνησε τηλεφωνικά με την εθνική ομάδα, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία της στη διοργάνωση και ευχόμενος καλή επιτυχία στους ποδοσφαιριστές.

Η ατμόσφαιρα στις εξέδρες ήταν ιδιαίτερα θερμή, με πολλούς Αμερικανούς φιλάθλους να έχουν ντυθεί ως Uncle Sam, Άγαλμα της Ελευθερίας ή ακόμη και φαλακροί αετοί, ενώ αποδοκίμασαν τους παίκτες της Παραγουάης κατά την είσοδό τους για προθέρμανση.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος», δήλωσε ο φίλαθλος των ΗΠΑ, Άιζακ Πισάρο, ο οποίος πλήρωσε 1.900 δολάρια για κάθε εισιτήριο ώστε να παρακολουθήσει τον αγώνα μαζί με τον 14χρονο γιο του, Τζέικομπ.

Παράλληλα, έντονη ήταν και η παρουσία των φίλων της Παραγουάης, με δεκάδες σημαίες της χώρας να ξεχωρίζουν ανάμεσα στα χρώματα που κυριαρχούσαν στις εξέδρες, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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