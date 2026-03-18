Ζάκυνθος: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 53χρονος οδηγός του τροχαίου στο Ξηροκάστελο

Σε τραγωδία σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο Ξηροκάστελο της Ζακύνθου, καθώς ο 53χρονος οδηγός άφησε το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου την τελευταία του πνοή.

Ο 53χρονος τραυματίας είχε διακομιστεί στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε, ότι έχει υποστεί ρήξη αορτής και αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί θωρακοχειρουργικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr το αεροσκάφος με τον τραυματία έφτασε στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων το βράδυ της Τρίτης. Εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό, όπου και κατέληξε.

Στο λεωφορείο, στο οποίο προσέκρουσε το Ι.Χ. που οδηγούσε ο 53χρονος, επέβαιναν 11 άτομα, τα 7 παιδιά, 4 συνοδοί και ο οδηγός, χάριν στην ψυχραιμία του οποίου δεν τραυματίστηκε κανείς από τους επιβάτες, καθώς απέφυγε την μετωπική σύγκρουση, “ρίχνοντας” το λεωφορείο στο χαντάκι δίπλα στον δρόμο. Μάλιστα, οι επιβάτες αναγκάστηκαν να βγουν από το παράθυρο που έσπασαν οι πυροσβέστες, στην πλευρά του οδηγού.

Για τον οδηγό του αυτοκινήτου χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική.

