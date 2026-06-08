Πανελλήνιες 2026 - Οικονομία: Δείτε απαντήσεις και σχολιασμό θεμάτων

Snapshot Οι υποψήφιοι διαγωνίστηκαν στο μάθημα της Οικονομίας προσανατολισμού στις Πανελλήνιες 2026 στις 8 Ιουνίου.

Τα θέματα της Οικονομίας χαρακτηρίζονται βατά, με αυξημένη δυσκολία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η δυσκολία των θεμάτων παρουσιάζει κλιμάκωση εντός της εξέτασης.

Το Newsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝΕΟ», παρέχει έγκυρες και έγκαιρες απαντήσεις και σχολιασμό για τα θέματα. Snapshot powered by AI

Στο μάθημα της Οικονομίας προσανατολισμού διαγωνίστηκαν σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι υποψήφιοι, στις Πανελλήνιες 2026.

Bατά, αναμενόμενα και απολύτως κλιμακούμενης δυσκολίας, καθώς και αυξημένης δυσκολίας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κρίνονται τα φετινά θέματα της Οικονομίας.

Το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO», ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τα θέματα των Πανελληνίων 2026 και τις απαντήσεις τους.

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Ο σχολιασμός των θεμάτων από το φροντιστήριο «ΝΕΟ»

Συνολικά, τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται ως βατά, αναμενόμενα και απολύτως κλιμακούμενης δυσκολίας. Αυξημένης δυσκολίας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Κάλυπταν ευρύ φάσμα της εξεταστέας ύλης, τόσο στη Μακροοικονομία όσο και στη Μικροοικονομία. Οι εκφωνήσεις ήταν εξαιρετικά σαφείς, χωρίς σχεδιαστικές παγίδες ή επιστημονικές ασάφειες. Απευθύνονταν σε συστηματικά προετοιμασμένους υποψηφίους που είχαν εμπεδώσει πλήρως τη θεωρία και διέθεταν ευχέρεια στους αλγεβρικούς υπολογισμούς.

Αναλυτική Εκτίμηση ανά Θέμα

Θέμα Α: Αποτέλεσε μια ομαλή εισαγωγή. Οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους (Α1) και Πολλαπλής Επιλογής (Α2, Α3) κάλυπταν βασικές έννοιες από διάφορα κεφάλαια (κόστος, ΑΕΠ, πληθωρισμός, κρατικός προϋπολογισμός). Ήταν προσεκτικά επιλεγμένες για να ελέγξουν την ουσιαστική κατανόηση της θεωρίας, χωρίς να προβληματίσουν τους καλά προετοιμασμένους.

Αποτέλεσε μια ομαλή εισαγωγή. Οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους (Α1) και Πολλαπλής Επιλογής (Α2, Α3) κάλυπταν βασικές έννοιες από διάφορα κεφάλαια (κόστος, ΑΕΠ, πληθωρισμός, κρατικός προϋπολογισμός). Ήταν προσεκτικά επιλεγμένες για να ελέγξουν την ουσιαστική κατανόηση της θεωρίας, χωρίς να προβληματίσουν τους καλά προετοιμασμένους. Θέμα Β: Επικεντρώθηκε στις Οικονομικές Διακυμάνσεις. Απαιτούσε την κλασική θεωρητική ανάπτυξη των φάσεων της ύφεσης και της άνθησης, καθώς και την ακριβή σχεδίαση του αντίστοιχου διαγράμματος. Ζητούσε στοχευμένη αναπαραγωγή του σχολικού βιβλίου και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα ευκολότερα θέματα Β των τελευταίων ετών.

Επικεντρώθηκε στις Οικονομικές Διακυμάνσεις. Απαιτούσε την κλασική θεωρητική ανάπτυξη των φάσεων της ύφεσης και της άνθησης, καθώς και την ακριβή σχεδίαση του αντίστοιχου διαγράμματος. Ζητούσε στοχευμένη αναπαραγωγή του σχολικού βιβλίου και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα ευκολότερα θέματα Β των τελευταίων ετών. Θέμα Γ: Επρόκειτο για μια κλασική και πολύ διδαγμένη άσκηση πάνω στην Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.). Ο σταθερός ρυθμός θυσίας (Κόστος Ευκαιρίας) απλοποίησε αρκετά τις μαθηματικές πράξεις. Η σύνδεση της άσκησης στο τέλος με τον υπολογισμό του ΑΕΠ και του ποσοστού ανεργίας ήταν μια ωραία, συνδυαστική πινελιά που, ωστόσο, δεν έκρυβε ιδιαίτερες δυσκολίες για τους προσεκτικούς μαθητές.

Επρόκειτο για μια κλασική και πολύ διδαγμένη άσκηση πάνω στην Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.). Ο σταθερός ρυθμός θυσίας (Κόστος Ευκαιρίας) απλοποίησε αρκετά τις μαθηματικές πράξεις. Η σύνδεση της άσκησης στο τέλος με τον υπολογισμό του ΑΕΠ και του ποσοστού ανεργίας ήταν μια ωραία, συνδυαστική πινελιά που, ωστόσο, δεν έκρυβε ιδιαίτερες δυσκολίες για τους προσεκτικούς μαθητές. Θέμα Δ: Αποτέλεσε το κατεξοχήν πεδίο ελέγχου των άριστων μαθητών, όπως αναμένεται στο συγκεκριμένο μάθημα. Αφορούσε την αγορά ενός αγαθού, τον προσδιορισμό συναρτήσεων ζήτησης και προσφοράς, την επιβολή ανώτατης τιμής και τη δημιουργία μαύρης αγοράς («καπέλο»). Επιπλέον, συνδύασε ελαστικότητα τόξου και εισοδηματική ελαστικότητα. Είχε αρκετές υποερωτήσεις και απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή και ψυχραιμία στις αλγεβρικές πράξεις, προκειμένου να μην υπάρξουν αλυσιδωτά λάθη μέχρι την τελική γραφική παράσταση.

Συμπέρασμα

Το φετινό διαγώνισμα στην Οικονομία κρίνεται απολύτως δίκαιο και επιστημονικά άρτιο. Δεν στόχευε στον αιφνιδιασμό των υποψηφίων, αλλά στην πραγματική αξιολόγηση της αφομοίωσης της ύλης. Ο διαθέσιμος χρόνος των τριών ωρών ήταν υπεραρκετός για την πλήρη και προσεκτική επίλυση των θεμάτων, καθώς και για τον απαραίτητο επανέλεγχο των μαθηματικών πράξεων. Οι μαθητές που κατανόησαν εις βάθος τις οικονομικές έννοιες και εξασκήθηκαν μεθοδικά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με αξιώσεις το απόλυτο «20». Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα σε όλους!

Ομάδα Οικονομολόγων Ομίλου Φροντιστηρίων Νέο

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