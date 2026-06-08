Πανελλήνιες 2026 - Ιστορία: Δείτε τις απαντήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων

Snapshot Στις 8 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε η εξέταση στο μάθημα της Ιστορίας για τους υποψήφιους της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Τα θέματα χαρακτηρίστηκαν ως βατά αλλά και απαιτητικά, απαιτώντας καλή ανάγνωση των εκφωνήσεων και συνδυασμό σχολικού βιβλίου και πηγών.

Το Newsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO», παρείχε έγκυρες και έγκαιρες απαντήσεις και σχολιασμό των θεμάτων.

Τα θέματα και οι απαντήσεις είναι διαθέσιμα σε μορφή PDF για τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους. Snapshot powered by AI

Στο μάθημα της Ιστορίας διαγωνίστηκαν σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στις Πανελλήνιες 2026.

Το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO», ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τα θέματα των Πανελληνίων 2026 και τις απαντήσεις τους.

Τα θέματα κρίνονται βατά αλλά και απαιτητικά καθώς προϋπέθεταν την καλή ανάγνωση των εκφωνήσεων και τον συνδυασμό του σχολικού βιβλίου και των πηγών.

Δείτε τα θέματα στην Ιστορία

Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις στην Ιστορία

Διαβάστε επίσης