Πανελλήνιες 2026 – Φυσική: Δείτε απαντήσεις και σχολιασμό θεμάτων

Στο μάθημα της Φυσικής προσανατολισμού διαγωνίστηκαν σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι υποψήφιοι, στις Πανελλήνιες 2026.

Το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO», ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τα θέματα των Πανελληνίων 2026 και τις απαντήσεις τους.

Τα φετινά θέματα της Φυσικής κρίνονται απαιτητικά αλλά μικρότερης δυσκολίας σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Το διαγώνισμα κάλυπτε μεγάλο μέρος της ύλης και απευθυνόταν σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

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Ο σχολιασμός των θεμάτων από το φροντιστήριο «ΝΕΟ»

Τα φετινά θέματα της Φυσικής κρίνονται απαιτητικά αλλά μικρότερης δυσκολίας σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Το διαγώνισμα κάλυπτε μεγάλο μέρος της ύλης και απευθυνόταν σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Απαιτούσε εξαιρετική ψυχραιμία, βαθιά κατανόηση των φυσικών φαινομένων και της θεωρίας, συνδυαστική σκέψη και μεγάλη ευχέρεια στις αλγεβρικές πράξεις, ακυρώνοντας εντελώς τη λογική της μηχανικής μάθησης.

Αναλυτική Εκτίμηση ανά Θέμα

Θέμα Α : Αποτέλεσε μια ομαλή και βατή εισαγωγή. Ήλεγξε με σαφήνεια τις βασικές θεωρητικές γνώσεις των μαθητών, χωρίς να κρύβει ιδιαίτερες παγίδες ή ασάφειες.

: Αποτέλεσε μια ομαλή και βατή εισαγωγή. Ήλεγξε με σαφήνεια τις βασικές θεωρητικές γνώσεις των μαθητών, χωρίς να κρύβει ιδιαίτερες παγίδες ή ασάφειες. Θέμα Β : Εστίασε στην κριτική ικανότητα και στη βαθιά θεωρητική κατανόηση. Απαιτούσε ευχέρεια στη διαχείριση εννοιών στα στάσιμα κύματα, τον Ηλεκτρομαγνητισμό (δύναμη Laplace) και την ισορροπία στερεού σώματος (κανόνας ροπών). Η διαβάθμιση της δυσκολίας ήταν εμφανής, με τα ερωτήματα να απαιτούν προσεκτική μεθοδολογία.

: Εστίασε στην κριτική ικανότητα και στη βαθιά θεωρητική κατανόηση. Απαιτούσε ευχέρεια στη διαχείριση εννοιών στα στάσιμα κύματα, τον Ηλεκτρομαγνητισμό (δύναμη Laplace) και την ισορροπία στερεού σώματος (κανόνας ροπών). Η διαβάθμιση της δυσκολίας ήταν εμφανής, με τα ερωτήματα να απαιτούν προσεκτική μεθοδολογία. Θέμα Γ: Ήταν εξ’ολοκλήρου αφιερωμένο στη Σύγχρονη Φυσική (φαινόμενο Compton και φωτοηλεκτρικό φαινόμενο). Παρότι η φυσική ερμηνεία και οι εξισώσεις ήταν ξεκάθαρες, το θέμα έκρυβε αυξημένες δυσκολίες στις μαθηματικές πράξεις και απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή διαχείριση των σταθερών, γεγονός που μπορούσε εύκολα να κοστίσει σε χρόνο στους μαθητές.

Ήταν εξ’ολοκλήρου αφιερωμένο στη Σύγχρονη Φυσική (φαινόμενο Compton και φωτοηλεκτρικό φαινόμενο). Παρότι η φυσική ερμηνεία και οι εξισώσεις ήταν ξεκάθαρες, το θέμα έκρυβε αυξημένες δυσκολίες στις μαθηματικές πράξεις και απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή διαχείριση των σταθερών, γεγονός που μπορούσε εύκολα να κοστίσει σε χρόνο στους μαθητές. Θέμα Δ: Αποτέλεσε την κορύφωση του διαγωνίσματος ως προς τον βαθμό δυσκολίας. Επρόκειτο για ένα πολυπαραγοντικό και απαιτητικό πρόβλημα συνδυασμού απλής αρμονικής ταλάντωσης και Ηλεκτρομαγνητισμού (κινούμενος αγωγός). Προϋπέθετε άριστη διαχείριση χρόνου και κορυφαία ικανότητα στον σωστό σχεδιασμό των δυνάμεων κατά τη μετάβαση από τη μία κατάσταση ισορροπίας στην άλλη, καθώς και στη μελέτη των ενεργειακών μετατροπών.

Ο διαθέσιμος χρόνος των τριών ωρών κρίθηκε επαρκής για την πλήρη, αναλυτική και ψύχραιμη καταγραφή όλων των απαντήσεων. Τα θέματα ήταν επιστημονικά άρτια, ωστόσο η έκταση και οι αυξημένες μαθηματικές απαιτήσεις καθιστούσαν την επίτευξη του απόλυτου «20» εφικτή μόνο για τους άριστα προετοιμασμένους υποψηφίους. Διαχωρίζουν, συνεπώς, με απόλυτη σαφήνεια τους άριστους μαθητές.

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