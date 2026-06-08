Αναβλήθηκε επ'αόριστον η δίκη για την εκτέλεση της Σύμβασης 717

Snapshot Η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος αναβλήθηκε επ’ αόριστον λόγω εκκρεμοτήτων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημα αναβολής μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για τη Σύμβαση 717.

Οι δικηγόροι συγγενών θυμάτων υποστήριξαν την αναβολή λόγω της σημασίας της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ ορισμένοι συνήγοροι κατέθεσαν αντίθετη άποψη.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ελεγκτή ζήτησαν την πρόοδο της δίκης, υποστηρίζοντας ότι το κατηγορητήριο δεν έχει νομική βάση και δεν συνδέεται με τις διώξεις σε στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ.

Το πόρισμα του ελεγκτή περιλαμβάνει αναφορές σε καθυστερήσεις και προβλήματα στην υλοποίηση του έργου της Σύμβασης 717. Snapshot powered by AI

Η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με το πόρισμα που συνέταξε για την εκτέλεση της Σύμβασης 717, αναβλήθηκε επ’ αόριστον. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής έως ότου ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς διαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριμένη σύμβαση και βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Την αναβολή είχε εισηγηθεί νωρίτερα η εισαγγελέας της έδρας, επικαλούμενη την εκκρεμότητα της σχετικής δικογραφίας που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως ανέφερε, το δικαστήριο είχε ζητήσει κατά την προηγούμενη συνεδρίαση ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης και, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, πρότεινε «την αναβολή της παρούσας δίκης μέχρι την ολοκλήρωση της ανάκρισης και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για την υπόθεση της Σύμβασης 717».

Η πλειονότητα των δικηγόρων που εκπροσωπούν συγγενείς θυμάτων συμφώνησε με την εισαγγελική πρόταση, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι κρίσιμη για την υπόθεση. Αντίθετα, ορισμένοι συνήγοροι υποστήριξαν ότι δεν συντρέχει λόγος αναβολής και ότι η δίκη θα μπορούσε να συνεχιστεί κανονικά.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου ελεγκτή ζήτησαν την πρόοδο της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι το κατηγορητήριο στερείται νομικής βάσης και δεν συνδέεται με τις διώξεις που έχουν ασκηθεί σε στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Όπως ανέφεραν, ο βασικός ισχυρισμός του εντολέα τους είναι ότι η αποδιδόμενη σε εκείνον πράξη δεν σχετίζεται με τις ευθύνες που ερευνώνται για τα στελέχη της εταιρείας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το επίμαχο πόρισμα περιλαμβάνει εκτενείς αναφορές σε καθυστερήσεις και προβλήματα κατά την υλοποίηση του έργου.