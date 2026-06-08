Θεσσαλονίκη: 24χρονος αποπειράθηκε να σκοτώσει την αδελφή του

Snapshot Ένας 24χρονος στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ασκήσε βία και στον σκύλο της αδελφής του, ο οποίος επενέβη για να την προστατέψει.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων

Μενεμένης.

Σε βάρος του 24χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς.

Ο 24χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην αρμόδια ανακριτική Αρχή. Snapshot powered by AI

Την 20χρονη αδελφή του κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει 24χρονος ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο που καταγγέλθηκε ότι έγινε το πρωί της Κυριακής στη Νεάπολη, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 24χρονος, που συνελήφθη, φέρεται επιπλέον να άσκησε βία και κατά του σκύλου της γυναίκας όταν εκείνο επενέβη για να την προστατεύσει.

Για την υπόθεση διενεργήθηκε έρευνα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εις βάρος του 24χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην αρμόδια ανακριτική Αρχή.

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