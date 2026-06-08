Χανιά: Οργή και αγωνία από την οικογένεια του Παναγιώτη Καρατζή, 17 μήνες μετά το μοιραίο τροχαίο

Οι συγγενείς του θέτουν ευθέως ζήτημα για τους «ηθικούς αυτουργούς» της μοιραίας νύχτας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Χανιά: Οργή και αγωνία από την οικογένεια του Παναγιώτη Καρατζή, 17 μήνες μετά το μοιραίο τροχαίο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δεκαεπτά μήνες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά, η οικογένεια του Παναγιώτη Καρατζή εκφράζει οργή και αγωνία για την καθυστέρηση στην εξέλιξη της υπόθεσης.
  • Η οικογένεια ζητά να αποδοθούν ευθύνες και στους «ηθικούς αυτουργούς» του δυστυχήματος, πέραν του φυσικού αυτουργού που έχει πρωτόδικα καταδικαστεί.
  • Υπάρχουν εκκρεμότητες όπως εφέσεις, αναβολές και εκκρεμής ΕΔΕ της Αστυνομίας, χωρίς σαφή χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.
  • Η οικογένεια επισημαίνει την απουσία ουσιαστικών εξελίξεων και καλεί τις αρχές να οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς και άλλους υπεύθυνους.
  • Απευθύνουν έκκληση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να αναλάβει προσωπικά δράση για την επίσπευση της δικαστικής διαδικασίας και την απόδοση δικαιοσύνης.
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Δεκαεπτά μήνες μετά το τροχαίο δυστύχημα της 11ης Ιανουαρίου 2025 στα Χανιά, που στοίχισε τη ζωή στον Παναγιώτη Καρατζή, η οικογένειά του επανέρχεται με δημόσια ανακοίνωση, εκφράζοντας την οργή και την αγωνία της για την πορεία της υπόθεσης.

Όπως αναφέρει η οικογένεια, μέχρι σήμερα το μόνο τελεσίδικο στοιχείο είναι η πρωτόδικη απόφαση της Δικαιοσύνης για τον φυσικό αυτουργό του θανάτου του Παναγιώτη, ενώ εκκρεμούν εφέσεις, αναβολές και διαδικασίες.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς του θέτουν ευθέως το ερώτημα για τους «ηθικούς αυτουργούς», ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες σε όσους, όπως υποστηρίζουν, εμπλέκονται στις συνθήκες της μοιραίας νύχτας.

Στην ανακοίνωση, η οικογένεια κάνει λόγο για δηλώσεις που έγιναν τις πρώτες ημέρες μετά το δυστύχημα, περί ερευνών σε βάθος και απόδοσης ευθυνών, σημειώνοντας όμως ότι σήμερα διαπιστώνουν καθυστερήσεις και απουσία ουσιαστικών εξελίξεων.

Η οικογένεια αναφέρεται και στην ΕΔΕ της Αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι παραμένει άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί, ενώ ζητά να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης οι τρεις αστυνομικοί και όποιοι άλλοι εμπλέκονται στην υπόθεση.

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Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες, η οικογένεια του Παναγιώτη Καρατζή είχε προβεί σε μία συγκλονιστική ανακοίνωση με αφορμή τον ένα χρόνος από την άδικο χαμό του παιδιού. Στην τότε ανακοίνωσή της η οικογένεια είχε αναφέρει πως «δοκιμάζονται και από τις διάφορες πρακτικές που εφαρμόζουν οι συνήγοροι του προφυλακισμένου, που χρησιμοποιούν κάθε είδους πρόφαση, προκειμένου να επιτύχουν την αναβολή της δίκης» και πως «έστειλαν ένα παιδί 23 χρονών στον τάφο και μια οικογένεια στα όρια της απελπισίας».

Η νέα ανακοίνωση της οικογένειας:

«Πέρασαν 17 μήνες από το δυστύχημα της 11ης Ιανουαρίου 2025, που στέρησε τη ζωή του Παναγιώτη μας. Στους 17 αυτούς μήνες, το μόνο τελεσίδικο είναι η πρωτόδικη απόφαση της Δικαιοσύνης για τον φυσικό αυτουργό του θανάτου του Παναγιώτη μας.

Υπάρχουν βέβαια εφέσεις, αναβολές κι όλα αυτά που συνήθως γίνονται. Με τους ηθικούς αυτουργούς άραγε, τι γίνεται;

Ότι έγινε έγινα και πάμε παρακάτω; Ότι κάναμε κάναμε και προχωράμε;

Από την πρώτη στιγμή δεν πιστέψαμε δεν πιστέψαμε στις δηλώσεις των μεγάλων που έλεγαν ότι «το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκκαλο», «έρευνες σε βάθος», «σαφής ευθύνη των αστυνομικών» και πολλά άλλα. Δείχνουν τώρα καθαρά ότι με τα όργανα της τάξης δεν θέλουν να ασχοληθούν. Υπάρχει μια ΕΔΕ από την αστυνομία, που ποιος ξέρει πότε θα ολοκληρωθεί και υπάρχουν και οι θεσμοί που δεν φέρνουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, τους τρεις αστυνομικούς και όποιους άλλους εμπλέκονται στην υπόθεση της μοιραίας νύχτας.

Ξέρουμε… Ξέρουμε… Αυτό που μας λένε όλοι: Υπομονή! Κι έτσι η ζωή συνεχίζεται. Μετά από κάθε δολοφονία, μετά από κάθε παράλειψη, μετά από κάθε παρανομία, ξέρουν αυτοί.

Βγαίνουν τις πρώτες ημέρες, βάζουν την κασέτα με τις δηλώσεις που πρέπει να κάνουν εκείνες τις ώρες και οι άλλοι από κάτω σιωπούν, νομίζοντας ότι όλοι είναι ανόητοι.

Όχι, κύριοι!

Μπορεί να έχουμε χάσει τον κόσμο κάτω από τα πόδια μας, αλλά δεν είμαστε ανόητοι.

Μπορεί να έχει καταστραφεί η οικογένειά μας, αλλά δεν είμαστε αδαείς.

Όσο βλέπουμε την κοροϊδία, τόσο μεγαλώνει ο θυμός μας.

ΠΡΑΞΤΕ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ

Μην παίζετε άλλο με τον κόσμο και, πολύ περισσότερο, με ανθρώπους που με δική σας ευθύνη έχουν χάσει τον δικό τους άνθρωπο.

Η οικογένεια του Παναγιώτη

Υ.Γ. Κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη

Όπως τότε βγαίνατε και κάνατε δηλώσεις για το συμβάν, έτσι και τώρα περιμένουμε να δούμε αν -μετά από τόσες καθυστερήσεις – επιληφθείτε προσωπικά, προκειμένου να γίνουν τα αυτονόητα».

Με πληροφορίες από neakriti.gr

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