Ένας χρόνος από την άδικο χαμό του Παναγιώτη Καρατζή – Η συγκλονιστική ανακοίνωση της οικογένειας

Σε μία συγκλονιστική ανακοίνωση προχώρησε με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ημέρα που έχασε με τόσο άδικο τρόπο τη ζωή του ο 23χρονος Παναγιώτης Καρατζής η οικογένειά του.

Το τραγικό δυστύχημα είχε συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα καθώς το όχημα που οδηγούσε ο 45χρονος οδηγός συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος Παναγιώτης στη Λεωφόρο Σούδας στα Χανιά.

Η αρχική θλίψη για τον θάνατο του 23χρονου μετατράπηκε σε οργή όταν έγιναν γνωστές περισσότερα για όσα προηγήθηκαν του δυστυχήματος καθώς αποδείχθηκε ότι ο 45χρονος είχε βρεθεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και του είχε αφαιρέθηκαν τα κλειδιά του οχήματος. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα ο 45χρονος βρέθηκε να οδηγεί και πάλι το αυτοκίνητό του και ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 23χρονο Παναγιώτη.

Όπως αναφέρεται στην σημερινή ανακοίνωση τα όρια της οικογένειας «δοκιμάζονται και από τις διάφορες πρακτικές που εφαρμόζουν οι συνήγοροι του προφυλακισμένου, που χρησιμοποιούν κάθε είδους πρόφαση, προκειμένου να επιτύχουν την αναβολή της δίκης», ενώ εύχονται να μην υπάρξουν άλλα εμπόδια που θα οδηγήσουν σε νέα αναβολή.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της οικογένειας του Παναγιώτη Καρατζή:

«Ένας χρόνος πέρασε από το έγκλημα που διαπράχθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2025 στη Λεωφόρο Σούδας. Στο έγκλημα που αφαιρέθηκε η ζωή ενός νέου ανθρώπου, του Παναγιώτη μας.

Ενός παιδιού που όπου και εάν πήγαινε, όπου συναναστρεφόταν, όπου κι αν εργάζονταν, όλοι μιλούσαν για ένα εξαίρετο παιδί, με ένα σπάνιο χαρακτήρα.

Ένα υγιές κύτταρο της Χανιώτικης κοινωνίας.

Ένα παιδί που βοηθούσε εντός και εκτός της οικογένειάς του.

Τα όνειρα και οι φιλοδοξίες του, κόπηκαν οριστικά σε μια στιγμή.

Αυτή η σφαγή που γίνεται στους δρόμους της Ελλάδας είναι τραγική. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τροχαίων κυρίως οφείλεται σε κακή νοοτροπία αυτών που πιάνουν το τιμόνι, κακοτεχνίες δρόμων και ελλιπή αστυνόμευση, μια αστυνόμευση που άρχισε να γίνεται συστηματική μετά το θανατηφόρο τροχαίο της 11ης Ιανουαρίου με θύμα τον Παναγιώτη μας.

Ένα όμως ποσοστό, έστω και μικρό -και σε αυτό συγκαταλέγεται και το τροχαίο της 11ης Ιανουαρίου 2025- οφείλεται και σε αστάθμητους παράγοντες που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα προκύψουν.

Δηλαδή να “έχεις στο πιάτο” έναν εν δυνάμει κατ’ επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση δημόσιο κίνδυνο στα χέρια σου, και αντί να τον οδηγήσεις στο αυτόφωρο όπως καθαρά ορίζει ο νόμος, του επιτρέπεις να φύγει.

Και έχεις λοιπόν τους υψηλά ιστάμενους καμαρώνοντας να λένε ότι το 2025 καταφέραμε και μειώσαμε το ποσοστό των νεκρών από τροχαία.

Οι νεκροί από τροχαία ανέρχονται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σε 522 σε όλη τη χώρα για το 2025.

Ο προφυλακισμένος “οδηγός” της Porche, με τους ηθικούς αυτουργούς που κλήθηκαν να τον εντοπίσουν και να τον ελέγξουν, έστειλαν ένα παιδί 23 χρονών στον τάφο και μια οικογένεια στα όρια της απελπισίας.

Τα όρια της απελπισίας μας δοκιμάζονται και από τις διάφορες πρακτικές που εφαρμόζουν οι συνήγοροι του προφυλακισμένου, που χρησιμοποιούν κάθε είδους πρόφαση, προκειμένου να επιτύχουν την αναβολή της δίκης.

Τη μία παραιτούνται οι πρώτοι συνήγοροι, την άλλη ο νέος που ανέλαβε, ζητά αναβολή για να κερδίσει και άλλο χρόνο.

Τώρα, στις 21 Ιανουαρίου, ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης, τί μπορεί να ζητήσουν;

Και αυτοί ζητούν. Αυτοί που αποφασίζουν, πόσο χρόνο σκοπεύουν να τους δώσουν;

Ευχόμαστε στις 21 Ιανουαρίου να μην υπάρξει οποιοδήποτε εμπόδιο που θα προκαλέσει ακόμα μια αναβολή.

Η Οικογένεια του Παναγιώτη Καρατζή»

Με πληροφορίες από zarpanews.gr, flashnews.gr

Διαβάστε επίσης