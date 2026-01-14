Το Ανηλίκων στου Ζωγράφου για τη Λόρα: Εντοπίστηκε αργά το απόγευμα στην οδό Ζωγράφου Γεωργίου

Άνδρες του τμήματος Ανηλίκων ερευνούν την περιοχή του Ζωγράφου, όπου η 16χρονη Λόρα, που έχει εξαφανιστεί εδώ και ημέρες από την Πάτρα, εντοπίστηκε αργά το απόγευμα, χθες Τρίτη.

Η 16χρονη έχει βρει καταφύγιο στην περιοχή του Ζωγράφου και μένει εκεί τις τελευταίες ημέρες, αναφέρουν. Από την Πέμπτη μέχρι και χθες εμφανίζεται σε καταστήματα της περιοχής κάθε μέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή εντοπίστηκε στην οδό Γεωργίου Ζωγράφου, στην ομώνυμη περιοχή. Από εκεί ήρθαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. οι πρώτες μαρτυρίες από ανήλικους για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας.

Ομάδα ανήλικων είδε το κορίτσι έξω από τις φοιτητικές εστίες. Οι νεαροί την πλησίασαν και της έδειξαν τη φωτογραφία της ενώ όταν της ανέφεραν πως την αναζητούν οι Αρχές, η Λόρα έτρεξε μακριά τους κρατώντας δυο σακούλες σούπερ μάρκετ στα χέρια.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν πως η Λόρα φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι και προφανώς οι σακούλες του σούπερ μάρκετ επιβεβαιώνουν το σενάριο αυτό.

Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι Αρχές εντόπισαν το wifi του κινητού της ανοιχτό σήμερα στην Ομόνοια, όπως και χθες το βράδυ. Το γεγονός ερμηνεύεται πως εκεί πηγαίνει καθώς υπάρχουν αρκετά ενεχυροδανειστήρια και πιθανώς πουλάει κοσμήματα για χρήματα.

Οι Αρχές θεωρούν πώς πλέον είναι θέμα χρόνου να εντοπιστεί η ανήλικη, η εξαφάνιση της οποίας δηλώθηκε στις 8 Ιανουαρίου.

Πριν από 2 χρόνια προσπάθησε να εξαφανιστεί από σχολική εκδρομή στην Ισπανία

Έξι εικοσιτετράωρα μετά την εξαφάνιση από την Πάτρα, η 16χρονη Λόρα δεν έχει εντοπιστεί, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες. Το βάρος της έρευνας έχει μεταφερθεί πλέον στην Αθήνα, ενώ, προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ανήλικη έχει εγκαταλείψει τη χώρα.

Παράλληλα, έρχονται στο «φως» νέες αποκαλύψεις για τη ζωή της, με το MEGA να μεταδίδει ότι η ανήλικη είχε προσπαθήσει πριν από 2 χρόνια να εξαφανιστεί από σχολική εκδρομή στην Ισπανία.

Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο της Αθήνας

Όπως προκύπτει του Newsbomb, η ανήλικη καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας να εισέρχεται σε μίνι μάρκετ κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων, φορώντας καπέλο τζόκεϊ και κουκούλα, προσπαθώντας εμφανώς να κρύψει τα χαρακτηριστικά της.

Μόλις έχει φτάσει στην Αθήνα με ταξί. Λίγα λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πέταξε την τσάντα της σε σημείο κοντά στο νοσοκομείο.

Επίσης, η Λόρα φέρεται να επισκέφθηκε ενεχυροδανειστήριο στην Αθήνα για να πουλήσει κοσμήματα αναζητώντας χρήματα. Η Αστυνομία έχει στα «χέρια» της βίντεο από τη στιγμή που μπαίνει στην επιχείρηση και προχώρα στη συναλλαγή. Αυτό γίνεται μόλις 2 ημέρες αφότου φτάνει στην Αθήνα και συγκεκριμένα τη 10η Ιανουαρίου. Από εκεί και πέρα, τα ίχνη της χάνονται ξανά.

Αξιωματικοί της Ασφάλειας εκφράζουν την πεποίθηση ότι η ανήλικη δεν δρα μόνη της. Ένα παιδί χωρίς γνώση της Αθήνας, χωρίς σταθερό κατάλυμα και χωρίς υποστήριξη, δύσκολα θα μπορούσε:

Να μετακινείται οργανωμένα.

Να αλλάζει ρούχα και εμφάνιση.

Να εξαφανίζει προσωπικά αντικείμενα.

Να εντοπίζει ενεχυροδανειστήρια.

Η υπόθεση ότι ενήλικας την καθοδηγεί, εξετάζεται σοβαρά. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν ακόμη πού διαμένει, αν έχει πρόσβαση σε ασφαλές καταφύγιο ή αν μετακινείται συνεχώς για να αποφύγει τον εντοπισμό.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπόθεση δεν θυμίζει απλή εξαφάνιση. Κάποιος ή κάποιοι φαίνεται να βρίσκονται στο παρασκήνιο κι όσο η Λόρα παραμένει άφαντη, το ερώτημα γίνεται ολοένα και πιο σκοτεινό: Ποιος τη βοηθά να «σβήσει» τα ίχνη της;

Διαβάστε επίσης