Ιράν: Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι που σκοτώθηκαν από την έναρξη του πολέμου

Η δολοφονία δύο κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων από τις ισραηλινές δυνάμεις σε ξεχωριστές επιδρομές την Τρίτη (17/3) αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την ηγεσία της Τεχεράνης, η οποία έχει αποδεκατιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. Ο αρχηγός εθνικής ασφάλειας Αλί Λαριτζανί και ο διοικητής της παραστρατιωτικής ομάδας Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σουλεϊμανί, είναι μεταξύ των δεκάδων Ιρανών αξιωματούχων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πολλοί πέθαναν μαζί με τον εκλιπόντα Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ακολουθεί ένα χρονοδιάγραμμα των δολοφονιών άλλων κορυφαίων αξιωματούχων:

28 Φεβρουαρίου

Η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι οι πρώτες επιθέσεις της σκότωσαν επτά ανώτερους αξιωματούχους της άμυνας και των υπηρεσιών πληροφοριών και στοχοποίησαν συνολικά 30 κορυφαίους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες. Εκτός από τον Χαμενεΐ, σκοτώθηκε και ο κορυφαίος σύμβουλός του για την ασφάλεια, Αλί Σαμχανί, όπως και ο διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Μοχάμεντ Πακπούρ , ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, Αμπντολαΐμ Μουσαβί, και ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ.

Επίσης, αναφέρθηκαν νεκροί ο επικεφαλής στρατιωτικός γραμματέας του Χαμενεΐ, Μοχάμεντ Σιραζί, ο αρχηγός των στρατιωτικών πληροφοριών Σαλέχ Ασαντί, ο Χοσεΐν Τζαμπάλ Αμελιάν, πρόεδρος του SPND, του οργανισμού έρευνας πυρηνικών όπλων του Ιράν, και ο πρώην πρόεδρος του SPND, Ρεζά Μοζαφαρί-Νία.

Ο Υποστράτηγος Μοχσέν Νταρεμπάγκι, αναπληρωτής επικεφαλής της εφοδιαστικής και της βιομηχανικής έρευνας, ο αρχηγός των αστυνομικών πληροφοριών Γκολαμρεζά Ρεζαγιάν και ο υποστράτηγος Μπαχράμ Χοσεϊνί Μότλαγκ , επικεφαλής σχεδίων και επιχειρήσεων, σκοτώθηκαν επίσης.

3 Μαρτίου

Οι ισραηλινές δυνάμεις δήλωσαν ότι σκότωσαν τον Ματζίντ ιμπν αλ-Ρεζά σε αεροπορική επιδρομή, μία ημέρα αφότου διορίστηκε ως αντικαταστάτης του Αζίζ Νασιρζαντέχ στη θέση του υπουργού Άμυνας. Ανακοίνωσαν επίσης ότι ο Ρεζά Χαζάι, ένα ανώτερο μέλος της επίλεκτης Δύναμης Κουντς του IRGC, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου.

8 Μαρτίου

Μια στοχευμένη ισραηλινή επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε ένα τετράστερο ξενοδοχείο στη Βηρυτό σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις αξιωματούχους των Φρουρών της Επανάστασης, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ αναγνώρισε τους νεκρούς ως τον Ματζίντ Χασίνι, ανώτερο οικονομικό αξιωματούχο, τον αρχηγό πληροφοριών του Σώματος του Λιβάνου, Αλί Ρεζά Μπι-Αζάρ, τον αρχηγό πληροφοριών του Σώματος της Παλαιστίνης, Αχμάντ Ρασούλι, και τον αξιωματικό πληροφοριών Χοσεΐν Αχμάντλου.

12 Μαρτίου

Ο Αμπού Νταρ Μοχαμαντί, διοικητής επιχειρήσεων στη μονάδα πυραύλων του IRGC εντός της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή, ανέφερε ο Ισραηλινός Στρατός.

17 Μαρτίου

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Λαριτζανί δέχθηκε επίθεση σε ένα ασφαλές σπίτι στην Τεχεράνη, αναφέρει το Axios. Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν τον Σουλεϊμανί μαζί με αρκετούς ανώτερους υπολοχαγούς σε ένα αυτοσχέδιο αρχηγείο, σύμφωνα με τον αξιωματούχο

