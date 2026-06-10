Σάλος στην Κύπρο: «Υγειονομική βόμβα» τα κουτιά των διανομέων φαγητού

Ακάθαρτα κιβώτια με συσσωρευμένα υπολείμματα τροφίμων, δοχεία τρύπια ή φθαρμένα που δεν κλείνουν ικανοποιητικά, ακόμη και ρούχα και παπούτσια αποθηκευμένα δίπλα στο φαγητό της παραγγελίας. Η εικόνα που περιγράφουν οι καταγγελίες καταναλωτών στην Κύπρο έχει βάλει στο μικροσκόπιο τις συνθήκες μεταφοράς τροφίμων μέσω των διαδικτυακών πλατφορμών παραγγελιών.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας πως ο αριθμός των παραπόνων έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα κουτιά μεταφοράς που είναι στερεωμένα στο πίσω μέρος των μοτοσικλετών, με οδηγούς που, όπως καταγγέλλεται, αποθηκεύουν σε αυτά προσωπικά αντικείμενα ή αφήνουν τα οχήματά τους εκτεθειμένα σε τρωκτικά και έντομα τις ώρες αργίας.

Την ίδια ώρα, οι αρχές υπογραμμίζουν πως η καταλληλότητα της μεταφοράς αποτελεί συλλογική ευθύνη επιχειρήσεων, πλατφορμών και διανομέων, και όχι μόνο των αρχών ελέγχου.



Η ασφάλεια και η υγιεινή των τροφίμων δεν επιδέχονται καμία έκπτωση, τόνισε η Βοηθός Γενική Διευθύντρια της Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Λένη Παναγιώτου, σχολιάζοντας τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι Υγειονομικές Υπηρεσίες για τις συνθήκες μεταφοράς τροφίμων από διανομείς που συνεργάζονται με διαδικτυακές πλατφόρμες παραγγελιών.

Όπως αναφέρει το Sigmalive, Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», η κ. Παναγιώτου χαρακτήρισε το θέμα «πολύ σοβαρό», υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν σημαίνουν πως το σύνολο των διανομέων ή των υπηρεσιών διανομής λειτουργεί με προβληματικό τρόπο.

Η Βοηθός Γενική Διευθύντρια της ΟΕΒ τόνισε ότι οι επιχειρήσεις εστίασης και λιανικού εμπορίου που αξιοποιούν υπηρεσίες διανομής φέρουν πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η ευθύνη αυτή, όπως είπε, δεν περιορίζεται μόνο στην παρασκευή και συσκευασία των τροφίμων, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο μεταφοράς τους μέχρι την παράδοση στον τελικό καταναλωτή.

Αναφερόμενη στα μέτρα που εφαρμόζονται σήμερα, η κ. Παναγιώτου εξήγησε ότι οι εταιρείες προχωρούν σε συστηματική εκπαίδευση των διανομέων, ενώ εφαρμόζονται διαδικασίες τακτικής επιθεώρησης και αντικατάστασης του εξοπλισμού μεταφοράς. Σύμφωνα με την ίδια, σε πολλές περιπτώσεις ο εξοπλισμός ανανεώνεται ανά εξάμηνο ή και νωρίτερα, όταν διαπιστώνονται φθορές, ενώ πραγματοποιούνται και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι για να διαπιστώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Παράλληλα, μετά την εγκύκλιο των Υγειονομικών Υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις εξετάζουν πρόσθετους μηχανισμούς ελέγχου και άμεσης ανταπόκρισης σε καταγγελίες καταναλωτών. Στόχος, όπως είπε, είναι να μπορεί να εντοπίζεται και να διερευνάται σε πραγματικό χρόνο οποιοδήποτε περιστατικό, ώστε, εφόσον επιβεβαιωθεί, να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικά μέτρα.

Η κ. Παναγιώτου επισήμανε ακόμη ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων είναι ιδιαίτερα αυστηρό και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης, από την παρασκευή μέχρι τη μεταφορά. Ωστόσο, υπογράμμισε πως το ζητούμενο δεν είναι μόνο η επιβολή κυρώσεων, αλλά κυρίως ο εντοπισμός και η διόρθωση των προβληματικών σημείων πριν προκληθούν περιστατικά που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Σχολιάζοντας φωτογραφίες και αναφορές πολιτών που καταγράφουν ακατάλληλες συνθήκες μεταφοράς τροφίμων, η ίδια ξεκαθάρισε ότι οι καταγγελίες δεν αμφισβητούνται και πρέπει να διερευνώνται. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση της κατάστασης με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ καταναλωτών, επιχειρήσεων και αρμόδιων αρχών, ώστε τα προβλήματα να εντοπίζονται και να επιλύονται ταχύτερα.

Συστάσεις Υγειονομικών Υπηρεσιών

Ανησυχία για τις συνθήκες υγιεινής κατά τη μεταφορά τροφίμων από οδηγούς μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που συνεργάζονται με διαδικτυακές πλατφόρμες παραγγελιών εκφράζουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, που λαμβάνουν αυξημένα παράπονα, καλώντας τις επιχειρήσεις εστίασης και τις ίδιες τις πλατφόρμες να εντείνουν τους ελέγχους και να διασφαλίζουν την τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών, σημειώνοντας ότι η καταλληλότητα της μεταφοράς τροφίμων αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων και όχι μόνο των αρχών ελέγχου.

Όπως σημειώνει «τους τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός παραπόνων που λαμβάνουμε ως Υπηρεσία από τους καταναλωτές για τις συνθήκες υγιεινής που αφορούν τη μεταφορά των τροφίμων με τον εν λόγω τρόπο».

Σε σχετική επιστολή προς την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες επισημαίνουν ότι η χρήση διαδικτυακών πλατφορμών παραγγελίας τροφίμων, όπως οι «foody», «wolt» και άλλες, «έχει αναπτυχθεί ραγδαία στην Κύπρο τα τελευταία 6-7 χρόνια», με αποτέλεσμα η πλειονότητα των επιχειρήσεων εστίασης και λιανικής πώλησης τροφίμων να βασίζεται πλέον στις υπηρεσίες αυτές για την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι οδηγοί που πραγματοποιούν τις παραδόσεις δεν είναι υπάλληλοι των πλατφορμών αλλά λειτουργούν ως αυτοεργοδοτούμενοι συνεργάτες, γεγονός που, σε συνδυασμό με το ότι στην πλειονότητά τους είναι αλλοδαποί χωρίς μόνιμο καθεστώς παραμονής στην Κύπρο, δημιουργεί «νομικές δυσκολίες στην καταχώριση αυτών ως επιχειρήσεων τροφίμων ή και ως υπάλληλοι επιχειρήσεων τροφίμων, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολος ο έλεγχος αυτών».Όπως αναφέρεται, τα περισσότερα παράπονα αφορούν την κατάσταση των κιβωτίων μεταφοράς που είναι στερεωμένα στο πίσω μέρος των μοτοσικλετών και των μοτοποδηλάτων. Σύμφωνα με την επιστολή, οι καταγγελίες κάνουν λόγο για κιβώτια «πολύ ακάθαρτα με συσσωρευμένα υπολείμματα τροφίμων», ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι «τρύπια ή δεν κλείνουν ικανοποιητικά και γενικά είναι φθαρμένα και σε κακή κατάσταση συντήρησης».

Παράπονα για ακαθαρσίες στο κιβώτιο παράδοσης τροφίμων

Επιπλέον, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι καταγράφονται παράπονα σύμφωνα με τα οποία οδηγοί αποθηκεύουν στα κιβώτια προσωπικά τους αντικείμενα ή αφήνουν τα οχήματά τους εκτεθειμένα κατά τις ώρες αργίας, χωρίς επαρκή προστασία από τρωκτικά και έντομα. Ενδεικτικά, στην επιστολή παρατίθενται αναφορές καταναλωτών για ακαθαρσίες εντός του κιβωτίου από προηγούμενες παραδόσεις τροφίμων, μεταφορά ρούχων και παπουτσιών στο κιβώτιο μαζί με το φαγητό της παραγγελίας και αναφέρεται ότι ο αριθμός των παραπόνων που λαμβάνει η Υπηρεσία από τους καταναλωτές έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι «η καταλληλότητα της εν λόγω μεταφοράς τροφίμων αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων και όχι μόνο των αρχών ελέγχου», επισημαίνοντας ότι τόσο οι επιχειρήσεις διαχείρισης των διαδικτυακών πλατφορμών όσο και οι επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι σωστές διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων.

Στην επιστολή τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων καλούνται να προστατεύσουν και το καλό όνομα της εταιρείας τους, καθώς «υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο για οποιαδήποτε παρατυπία παρατηρηθεί από καταναλωτή, ο καταναλωτής να συνδέσει την παρατυπία με την επιχείρηση παραγωγής και όχι απαραίτητα μόνο με τον οδηγό μεταφοράς».

Συστάσεις προς τις επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εισηγούνται οι υπεύθυνοι των εστιατορίων και των λοιπών επιχειρήσεων τροφίμων να διενεργούν τακτικούς ελέγχους στα δοχεία μεταφοράς και να επιβλέπουν τη βασική ατομική υγιεινή των οδηγών κατά την παραλαβή των παραγγελιών. Παράλληλα, καλούνται να αναφέρουν άμεσα στις συνεργαζόμενες πλατφόρμες οποιαδήποτε παρατυπία ή παράλειψη διαπιστώνουν.

Αναφέρεται επίσης ότι οι επιχειρήσεις διαχείρισης διαδικτυακών πλατφόρμων παραγγελίας τροφίμων «παρόλο που είναι οι μεσάζοντες, έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι συμβεβλημένοι πωλητές τροφίμων και οι οδηγοί μεταφοράς ακολουθούν τις σωστές διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων». Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών παραβάσεων, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συστήνουν στις επιχειρήσεις «να αρνηθούν την παράδοση της παραγγελίας και να απαιτήσουν να έρθει άλλος οδηγός για την παράδοση», ενώ όταν παρατηρούνται επαναλαμβανόμενες λιγότερο σοβαρές παραλείψεις, να απαιτούν από την πλατφόρμα την άμεση βελτίωση της κατάστασης.

Καλούνται επίσης οι υπεύθυνοι των εστιατορίων και των επιχειρήσεων να ενημερώνουν την πλατφόρμα σε περίπτωση παρατυπίας ή κάποιας παράλειψης που παρατηρήσουν.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ως καλή πρακτική ο γρήγορος καθαρισμός του εσωτερικού του κιβωτίου προτού τοποθετηθεί σε αυτό η παραγγελία των καταναλωτών, καθώς και το να επιτρέπουν στους οδηγούς παράδοσης να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις τους για να πλένουν τα χέρια τους και να τηρούν γενικά τους βασικούς κανόνες ατομικής υγιεινής.

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