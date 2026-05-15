Λάρισα: Διανομέας εξύβρισε και έφτυσε γυναίκα υπάλληλο του Δήμου – «Θα έρθω στα γραφεία σας»

Μια απίστευτη επίδειξη επιθετικότητας και χυδαιότητας εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής (15/5) στο κέντρο της Λάρισας, με πρωταγωνιστή έναν διανομέα που επιτέθηκε με τον πλέον προσβλητικό τρόπο σε γυναίκα υπάλληλο του Δήμου.

​Το περιστατικό, που καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες, ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αφορμή, όμως η κλιμάκωση ήταν σοκαριστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tinealarissa.gr, ο διανομέας δεν περιορίστηκε μόνο στις βαριές ύβρεις, αλλά προχώρησε σε μια κίνηση απόλυτης απαξίωσης, φτύνοντας την υπάλληλο μέσα από το παράθυρο.

​Η γειτονιά αναστατώθηκε από τις φωνές του άνδρα, ο οποίος σε κατάσταση αμόκ εκτόξευε απειλές και χυδαίες εκφράσεις. «Θα έρθω εγώ στα γραφεία σας», ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα, ενώ συνέχιζε να προκαλεί παρά την παρουσία κόσμου στο σημείο.

