Κηφισιά: Στον ανακριτή ο Πακιστανός διανομέας που χτυπούσε γυναίκες πετώντας τους πέτρες

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς «πετούσα πέτρες ειδικά σε γυναίκες γιατί με εκνευρίζουν, κάποιες ήταν και όμορφες. Δεν ήθελα να τις βλέπω»

Κατερίνα Ρίστα

Ενώπιον της δικαιοσύνης βρίσκεται ο αλλοδαπός διανομέας ο οποίος έστειλε στο νοσοκομείο 2 πολίτες και τραυμάτισε άλλους 4 στα Βόρεια Προάστια πετώντας τους πέτρες.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς «πετούσα πέτρες ειδικά σε γυναίκες γιατί με εκνευρίζουν, κάποιες ήταν και όμορφες. Δεν ήθελα να τις βλέπω».

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από επιχείρηση της ασφάλειας Κηφισιάς που έφτασε στον εντοπισμό του συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Ενώ ήταν παράνομος, είχε αγοράσει μηχανάκι στο όνομά του

Όπως είχε αποκαλύψει το Newsbomb.gr, ο διανομέας ήταν παράνομος στη χώρα από το 2023. Είχε απορριφθεί το άσυλο του και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό το ίδιο έγινε όταν Προσέφυγε και στη δικαιοσύνη.

Τότε σύμφωνα με το νόμο έπρεπε να αποχωρήσει εντός 30 ημερών, πράγμα που δεν έπραξε ποτέ. Έμεινε στη χώρα και άγνωστο πώς ξεκίνησε να δουλεύει ως διανομέας για ψητοπωλείο της Νέας Ερυθραίας. Ωστόσο δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης.

Αν και ήταν παρανόμως στη χώρα είχε καταφέρει να πάρει και μηχανάκι στο όνομά του. Για να γλιτώνει από τις Αρχές είχε δηλώσει ψεύτικη διεύθυνση κατοικίας.

