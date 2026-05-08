Στη φυλακή ο 28χρονος Πακιστανός διανομέας που πετούσε πέτρες σε περαστικούς

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 28χρονος διανομέας πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με πέτρες σε έξι περαστικούς - πέντε γυναίκες και έναν άνδρα - σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας, τραυματίζοντας ορισμένα από τα θύματά του.

Η απόφαση για την προφυλάκισή του ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Κατά πληροφορίες, απολογούμενος ενώπιον των δικαστικών αρχών φέρεται να υποστήριξε ότι οι πράξεις του προκλήθηκαν από τον εκνευρισμό που ένιωθε όταν δεχόταν προσβλητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ισχυριζόμενος πως πετούσε πέτρες σε περαστικούς επειδή ήταν θυμωμένος.

Διαβάστε επίσης