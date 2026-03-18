Ιράν: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στο Χ μετά τον θάνατό του

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε αργά την Τρίτη (17/3) τον θάνατο του επικεφαλής του, Αλί Λαριτζανί, με αρκετή χρονική καθυστέρηση αφότου η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη.

Στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ αναρτήθηκε μήνυμα που απευθύνεται στον λαό του Ιράν, στους μουσουλμανικούς λαούς και στους «ελεύθερους ανθρώπους του κόσμου», στο οποίο αναφέρεται ότι έδωσε τη ζωή του ως «μάρτυρας».

Το θρησκευτικό μήνυμα, γραμμένο στα περσικά και στα αραβικά, κάνει αναφορά στον «λαό του Ιράν» και στους «μουσουλμανικούς λαούς και τους ελεύθερους ανθρώπους του κόσμου», ενώ σημειώνεται ότι «ένας δούλος του Θεού ενώθηκε με τον Θεό».

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται επίσης ότι «ένας από τους δούλους του Θεού ενώθηκε με τον Κύριό του ως μάρτυρας», διατύπωση που χρησιμοποιείται συχνά σε ανακοινώσεις για θανάτους προσώπων που θεωρούνται «μάρτυρες» στο πλαίσιο συγκρούσεων.

بسم الله الرحمن الرحیم



ملت عزیز و سربلند ایران!

الشعوب المسلمة وأحرار العالم:

«بنده‌ی خدا، به خدا پیوست.»

لقد لحق عبدٌ من عباد الله بربّه شهيدًا. pic.twitter.com/G1kZUqbg1L

— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026



Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, κατά την επίθεση «τα ξημερώματα» σκοτώθηκαν επίσης ο γιος του Αλί Λαριτζανί, ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου και αρκετοί σωματοφύλακες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ο Λαριτζανί σκοτώθηκε σε επιδρομή αμερικανικών και ισραηλινών μαχητικών που έπληξαν το σπίτι της κόρης του.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σχολίασε πως «η επιμονή του λαού και η κατάκτηση της τελικής νίκης θα κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο πικρή για τους σιωνιστές εγκληματίες».

Οι κηδείες του Αλί Λαριτζανί και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, θα τελεστούν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Τεχεράνη, μαζί με εκείνες του πληρώματος της φρεγάτας που βυθίστηκε στις 4 Μαρτίου από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, αναφέρουν τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim.