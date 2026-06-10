Εντός Ύλης - Παναγιώτα Βασιλείου: Επαγγελματική εκπαίδευση, δεξιότητες και οι διαδρομές του αύριο

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένη μας η Παναγιώτα Βασιλείου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΑΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, η οποία μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία και την οπτική της για το παρόν και το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μιλάμε για την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή, την επιλογή της να υπηρετήσει τον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ένας τομέας με καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων.

Η συζήτηση εστιάζει στη διαχρονική πορεία της Σιβιτανιδείου, ενός ιστορικού εκπαιδευτικού ιδρύματος που συνδέει τη γνώση με την πράξη, καθώς και στις εκπαιδευτικές διαδρομές που προσφέρει σήμερα σε μαθητές και ενήλικες. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ως μιας σύγχρονης επιλογής με ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης και απασχόλησης. Συζητάμε για τον ρόλο των ΕΠΑΛ, τις δυνατότητες που προσφέρουν στους μαθητές, αλλά και την ανάγκη έγκαιρης και ουσιαστικής ενημέρωσης γύρω από τις διαφορετικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές που έχουν σήμερα οι νέοι.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στις ειδικότητες που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση και στις δεξιότητες που καλούνται να αναπτύξουν οι νέοι προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, αναδεικνύεται η αξία της πρακτικής άσκησης και της επαφής με τον πραγματικό χώρο εργασίας ως βασικών στοιχείων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η κα Βασιλείου μιλά επίσης για τη δια βίου μάθηση και τις ευκαιρίες επανεκπαίδευσης που προσφέρονται μέσα από τη Σιβιτανίδειο, σε μια εποχή κατά την οποία η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η επαγγελματική προσαρμοστικότητα αποτελούν αναγκαία στοιχεία για κάθε εργαζόμενο.

Ένα επεισόδιο για τις δεξιότητες, τις επιλογές και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το επαγγελματικό μέλλον. Για την εκπαίδευση που συνδέεται με την πράξη. Και για μια κοινωνία που αναγνωρίζει ολοένα και περισσότερο τη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης ως μοχλού ανάπτυξης, εξέλιξης και κοινωνικής προόδου.

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