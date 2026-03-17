Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι ο Αλί Λαριτζανί είναι νεκρός

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν επιβεβαίωσαν ότι ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε σε νυχτερινή επιδρομή των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σε ανάρτησή του στο «X», το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Fars, ανακοίνωσε ότι ο «Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε ως μάρτυρας», ενώ δημοσίευσε μια φωτογραφία του.

علی لاریجانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی به شهادت رسید pic.twitter.com/kXnNoAP0b3 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 17, 2026

Από την πλευρά του, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε μια δήλωση του Ανώτατου Συμβούλιου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο Λαριτζάνι είναι νεκρός.

«Μετά από μια ζωή αγώνων για την ανύψωση του Ιράν και της Ισλαμικής Επανάστασης, επιτέλους πραγματοποίησε την πολυπόθητη επιθυμία του, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της αλήθειας και κατέκτησε με υπερηφάνεια τον ευλογημένο βαθμό του θανάτου ως μάρτυρας στο μέτωπο της υπηρεσίας», ανέφερε η δήλωση του Συμβουλίου που μετέδωσε το Mehr.

Η είδηση έρχεται λίγες ώρες αφού το Ιράν επιβεβαίωσε την δολοφονία του διοικητή των Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί.

Αραγτσί: «Ακόμη και αν κάποιος υψηλόβαθμος αξιωματούχος σκοτωθεί, δεν κλονίζεται το σύστημα του Ιράν»

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Al Jazeera, παρά το γεγονός ότι δεν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Λαριτζανί, τόνισε ότι «το Ιράν βασίζεται σε τέτοιους θεσμούς που ακόμη και αν κάποιος υψηλόβαθμος αξιωματούχος σκοτωθεί, δεν κλονίζεται πραγματικά το σύστημα».

Όπως δήλωσε: «Το πιο σημαντικό πρόσωπο του Ιράν ήταν ο ηγέτης – και ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε, αλλά και πάλι αυτό δεν κλόνισε πραγματικά το σύστημα».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ποιος ήταν ο «Δούρειος Ίππος» για το θάνατό του Λαριτζανί - Οι μυστικές πληροφορίες

Νωρίτερα, ισραηλινός αξιωματούχος υποστήριξε ότι πληροφορίες από κατοίκους της Τεχεράνης συνέβαλαν στη δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι.

Αν η πληροφορία, που μέχρι στιγμής μεταδίδεται μονάχα από ιρανικά μέσα, επιβεβαιωθεί αποδεικνύει την μεγάλη διείσδυση των μυστικών υπηρεσιών στην ιρανική κοινωνία.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, ανακοίνωσε τη δολοφονία αφού έλαβε ενημέρωση από τον IDF, όπως ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Η δολοφονία του Λαριτζάνι κατέστη δυνατή χάρη σε πολύτιμες πληροφορίες που έλαβαν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες από κατοίκους της Τεχεράνης τις τελευταίες 24 ώρες», δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος στο Iran International.

«Τις τελευταίες ημέρες, ο Λαριτζάνι συμπεριφερόταν αλαζονικά, εμφανιζόταν συχνά δημόσια (συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων για την Ημέρα της Quds), επικοινωνούσε με τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης και, ως εκ τούτου, εκτέθηκε στο δημόσιο βλέμμα, κάτι που τελικά οδήγησε στην ταυτοποίησή του», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ali Larijani marches openly in Tehran for #QudsDay amid war, ignoring hit-list threats. Bold move in broad daylight. https://t.co/o9D7flLKFJ pic.twitter.com/ssCo94VR7Q — The War Journal (@Thewarjurnal_) March 13, 2026

Ο ισραηλινός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας συνεχίζουν να λαμβάνουν πολυάριθμες αναφορές που «τις καθοδηγούν με ακρίβεια στις τοποθεσίες των σημείων ελέγχου των Μπασίτζ και του IRGC, βοηθώντας σημαντικά τις προσπάθειές τους».

Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Υπήρχε αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων για το κεφάλι του Λαριτζανί – Το κάναμε δωρεάν

Στην δολοφονία του νούμερο 2 του ιρανικού καθεστώτος, Αλί Λαριτζανί αναφέρθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ.

«Προσφέρθηκε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του Λαριτζάνι. Εμείς το κάναμε δωρεάν», είπε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ. Πράγματι την περασμένη Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα προσφέρουν αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε οποιονδήποτε παράσχει πληροφορίες για την τύχη των ηγετών του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου και του νέου ανώτατου ηγέτη αλλά και του Αλί Λαριτζανί.

Got information on these Iranian terrorist leaders?



Send us a tip. It could make you eligible for a reward and relocation. pic.twitter.com/y7avkqdGWw — Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 13, 2026

Ο Γκίντεον Σαάρ επιβεβαίωσε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε χθες το βράδυ τον διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης, Μπασίτζ Γκολαμρεζά Σολεϊμανί και τον Αλί Λαριτζάνι, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί είναι «πιο ασφαλείς» χωρίς αυτούς.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την εκλογή του. «Θα πρέπει να δείξει το πρόσωπό του. Μπορεί να συνεχίσει να κρύβεται, αλλά [πρέπει] να δείξει το πρόσωπό του, γιατί αρχίζει να γίνεται ντροπιαστικό».

«Οι ενέργειές μας αποδυναμώνουν τον μηχανισμό καταστολής (σ.σ. του Ιράν). Μόνο ο ιρανικός λαός μπορεί να τον ανατρέψει. Ωστόσο, χωρίς εξωτερική βοήθεια, ο ιρανικός λαός δεν μπορεί να απελευθερωθεί» πρόσθεσε.

Νεκρός και ο γιος του Λαριτζανί

Η επίθεση που σκότωσε τον Αλί Λαριτζανί σκότωσε επίσης τον γιο του, καθώς και τον Αλί Μπάντι, αναπληρωτή επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Αυτό μετέδωσε, νωρίτερα, το Iran International, ένα περσικό κανάλι με έδρα το Λονδίνο, το οποίο συνδέεται με τους αντιπάλους του θεοκρατικού καθεστώτος.

Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τον θάνατό του.

Ο γιος του Αλί Λαριτζανί ήταν ειδικός βοηθός του πατέρα του στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

