Δολοφονία Λαριτζανί: Ποιος ήταν ο «Δούρειος Ίππος» για το θάνατό του - Οι μυστικές πληροφορίες

Ισραηλινός αξιωματούχος υποστήριξε ότι πληροφορίες από κατοίκους της Τεχεράνης συνέβαλαν στη δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι.

Αν η πληροφορία, που μέχρι στιγμής μεταδίδεται μονάχα από ιρανικά μέσα, επιβεβαιωθεί αποδεικνύει την μεγάλη διείσδυση των μυστικών υπηρεσιών στην ιρανική κοινωνία.

Υπενθυμίζεται ότι γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε χθες το βράδυ μαζί με τον διοικητή των Μπασίτζ. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, ανακοίνωσε τη δολοφονία αφού έλαβε ενημέρωση από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Η δολοφονία του Λαριτζάνι κατέστη δυνατή χάρη σε πολύτιμες πληροφορίες που έλαβαν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες από κατοίκους της Τεχεράνης τις τελευταίες 24 ώρες», δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος στο Iran International.

«Τις τελευταίες ημέρες, ο Λαριτζάνι συμπεριφερόταν αλαζονικά, εμφανιζόταν συχνά δημόσια (συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων για την Ημέρα της Quds), επικοινωνούσε με τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης και, ως εκ τούτου, εκτέθηκε στο δημόσιο βλέμμα, κάτι που τελικά οδήγησε στην ταυτοποίησή του», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ali Larijani marches openly in Tehran for #QudsDay amid war, ignoring hit-list threats. Bold move in broad daylight. https://t.co/o9D7flLKFJ pic.twitter.com/ssCo94VR7Q — The War Journal (@Thewarjurnal_) March 13, 2026



Ο ισραηλινός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας συνεχίζουν να λαμβάνουν πολυάριθμες αναφορές που «τις καθοδηγούν με ακρίβεια στις τοποθεσίες των σημείων ελέγχου των Μπασίτζ και του IRGC, βοηθώντας σημαντικά τις προσπάθειές τους».

Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Υπήρχε αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων για το κεφάλι του Λαριτζανί – Το κάναμε δωρεάν

Στην δολοφονία του νούμερο 2 του ιρανικού καθεστώτος, Αλί Λαριτζανί αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ.

«Προσφέρθηκε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του Λαριτζάνι. Εμείς το κάναμε δωρεάν», είπε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ. Πράγματι την περασμένη Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα προσφέρουν αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε οποιονδήποτε παράσχει πληροφορίες για την τύχη των ηγετών του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου και του νέου ανώτατου ηγέτη αλλά και του Αλί Λαριτζανί.

Ο Γκίντεον Σαάρ επιβεβαίωσε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε χθες το βράδυ τον διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης, Μπασίτζ Γκολαμρεζά Σολεϊμανί και τον Αλί Λαριτζάνι, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί είναι «πιο ασφαλείς» χωρίς αυτούς.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την εκλογή του. «Θα πρέπει να δείξει το πρόσωπό του. Μπορεί να συνεχίσει να κρύβεται, αλλά [πρέπει] να δείξει το πρόσωπό του, γιατί αρχίζει να γίνεται ντροπιαστικό».

«Οι ενέργειές μας αποδυναμώνουν τον μηχανισμό καταστολής (σ.σ.του Ιράν). Μόνο ο ιρανικός λαός μπορεί να τον ανατρέψει. Ωστόσο, χωρίς εξωτερική βοήθεια, ο ιρανικός λαός δεν μπορεί να απελευθερωθεί» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης