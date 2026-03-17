Νετανιάχου για δολοφονία Λαριτζανί: Υπονομεύουμε το καθεστώς - Υπάρχουν αρκετές εκπλήξεις ακόμη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου σχολίασε τις δολοφονίες του Αλί Λαριτζάνι και του διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί δηλώνοντας ότι το Ισραήλ «υπονομεύει αυτό το καθεστώς με την ελπίδα να δώσει στον ιρανικό λαό την ευκαιρία να το ανατρέψει».

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Λαριτζάνι ως «τον αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης – αυτής της συμμορίας κακοποιών που στην πραγματικότητα κυβερνά το Ιράν». Τόνισε ότι ο διοικητής της Μπασίτζ ήταν «ένας από τους βοηθούς τους, οι οποίοι σπέρνουν τον τρόμο στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων σε ολόκληρο το Ιράν εναντίον του ίδιου του λαού τους».

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είχε συνομιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την προηγούμενη μέρα σχετικά με τη συνεργασία με τους αμερικανούς συμμάχους στον Κόλπο. «Βοηθάμε τους Αμερικανούς φίλους μας στον Κόλπο, Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεών μας, μεταξύ εμού, του προέδρου Τραμπ και της ομάδας του. Θα τους υποστηρίξουμε τόσο μέσω έμμεσων επιθέσεων – ασκώντας τεράστια πίεση στο ιρανικό καθεστώς – όσο και μέσω άμεσων επιχειρήσεων», σημείωσε ο Νετανιάχου.

Στην ομιλία του άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες στρατηγικής από το Ισραήλ αναφορικά με το Ιράν. «Υπάρχουν πολλές εκπλήξεις ακόμη μπροστά μας. Θα διεξάγουμε τον πόλεμο με έξυπνη στρατηγική. Δεν θα αποκαλύψουμε όλες τις στρατηγικές μας εδώ, αλλά όπως είπα υπάρχουν πολλές».