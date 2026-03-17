IDF: Το Ισραήλ «θα εντοπίσει και θα εξουδετερώσει» τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ένας διαδηλωτής κρατά μια φωτογραφία του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια της Ημέρας της Αλ-Κουντς στο Λονδίνο

Ο ισραηλινός στρατός διαμήνυσε απόψε ότι είναι αποφασισμένος «να κυνηγήσει, να εντοπίσει και να εξουδετερώσει» τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά τον διορισμό του στο αξίωμα, την περασμένη εβδομάδα.

«Τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ (…) δεν τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε, αλλά μπορώ να σας πω ένα πράγμα: θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε κάθε πρόσωπο που συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Δεν υπάρχει ατιμωρησία για αυτόν, θα τον κυνηγήσουμε, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε» είπε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, ο εκπρόσωπος του στρατού, μιλώντας στην τηλεόραση.

