Τουρκία: Οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και προσέκρουσε σε τοίχο

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον επτά επιβάτες - Ο οδηγός συνελήφθη

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τουρκία: Οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και προσέκρουσε σε τοίχο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οδηγός λεωφορείου στα Άδανα αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και προσέκρουσε σε τοίχο, τραυματίζοντας τουλάχιστον επτά επιβάτες.
  • Οι τραυματίες φέρουν κυρίως ελαφρά έως μέτρια τραύματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ασθενοφόρα.
  • Ο οδηγός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.
  • Εξετάζονται οι πιθανοί παράγοντες της σύγκρουσης, όπως κόπωση λόγω εξαντλητικών ωραρίων εργασίας.
  • Οι Αρχές έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας και πραγματοποιούν ελέγχους για αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες.
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Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στα Άδανα της Τουρκίας, όταν 27χρονος οδηγός μικρού λεωφορείου αποκοιμήθηκε ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να χτυπήσει σε τοίχο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον επτά επιβάτες.

Σύμφωνα με την Haber, το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Yaşar Doğu, στην περιοχή Yenidoğan της κεντρικής συνοικίας Yüreğir. Μετά την ακινητοποίηση του λεωφορείου, οι τραυματίες επιβάτες αποβιβάστηκαν και ξάπλωσαν στο έδαφος, μέχρι να παραληφθούν λίγο αργότερα από ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο και τους μετέφεραν σε νοσοκομεία.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας εντός του οχήματος καταγράφεται η στιγμή που ο οδηγός έχει αποκοιμηθεί, χάνει τον έλεγχο και το λεωφορείο προσκρούει στον τοίχο.

Συνελήφθη ο οδηγός

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους τραυματίες φέρουν ελαφρά έως μέτρια τραύματα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Ο οδηγός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται το ενδεχόμενο κόπωσης λόγω εξαντλητικών ωραρίων εργασίας, καθώς και η πιθανότητα τεχνικής βλάβης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και πραγματοποιούν ελέγχους για αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες.

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