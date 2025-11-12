Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ενώ έτρεχε με 80 χιλιόμετρα - Δείτε βίντεο

Μία διαδρομή ρουτίνας τρένου στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ κόντεψε να εξελιχθεί σε τραγωδία, όταν η οδηγός του αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Σε βίντεο ασφαλείας καταγράφονται επιβάτες να ουρλιάζουν, με μερικούς να εκσφενδονίζονται από τις θέσεις τους και άλλους να χτυπούν στους τοίχους του βαγονιού, αφού η οδηγός φάνηκε να αποκοιμήθηκε.

«Συγγνώμη, ηρεμήστε, ηρεμήστε, ηρεμήστε... δεν μπορούσε να σταματήσει. Δεν συγκρουστήκαμε», είπε η οδηγός στους εμφανώς ταραγμένους επιβάτες αφού το τρένο σταμάτησε, σύμφωνα με το βίντεο.

?? Newly released footage shows a MUNI train in San Francisco nearly derailing after the operator appeared to fall asleep at the controls.



The N Judah line blew past a stop near Duboce Avenue at 50 mph, tossing passengers as it took sharp curves before the conductor jolted… pic.twitter.com/PxDYe3vjI0 — Info Connect (@infoconnectnow) November 12, 2025

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της 24ης Σεπτεμβρίου, όταν το τρένο N-Judah με δύο βαγόνια κατευθυνόταν προς το κέντρο του Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με την Δημοτική Υπηρεσία Μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο (SFMTA).

Η υπηρεσία ανέφερε ότι το τρένο σημείωσε «μια σειρά από απροσδόκητες κινήσεις» ενώ κινούταν σε στροφή με «υπερβολική ταχύτητα» 80 χιλιομέτρων την ώρα κατά την έξοδο από το τούνελ Sunset κοντά στο πάρκο Duboce.

UNREAL ?



A Muni Metro operator in San Francisco falls asleep while driving, causing the train to jolt and toss passengers around, with some striking their heads against the windows. pic.twitter.com/aZCSaYIw9W — Open Source Intel (@Osint613) November 11, 2025

«Αρκετοί επιβάτες σπρώχτηκαν και έπεσαν λόγω της ξαφνικής κίνησης», ανέφερε η υπηρεσία.

Το τρένο πέρασε τη στάση του στη Duboce Avenue και τη Noe Street πριν σταματήσει στη Duboce, λίγο μετά τη Walter Street, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Τη Δευτέρα, η SFMTA εξέδωσε μια δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι η απότομη κίνηση του τρένου οφειλόταν σε «κόπωση της οδηγού».

Στο βίντεο, τα μάτια της οδηγού φαίνονται κλειστά και το κεφάλι της γέρνει προς τα πλάγια τη στιγμή που οι επιβάτες σπρώχνονται.

San Francisco light rail passengers were taken for an unexpectedly wild ride after their train operator appeared to fall asleep at the controls. https://t.co/NSUy1j6wxS pic.twitter.com/zuWQ5DP3xd — ABC News (@ABC) November 12, 2025

Η υπηρεσία ανέφερε ότι «αντιμετωπίζει το ζήτημα σύμφωνα με τα εσωτερικά πρωτόκολλα», ενώ η οδηγός τοποθετήθηκε εκτός τρένων μέχρι τη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Η ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα», ανέφερε η διευθύντρια της SFMTA, Julie Kirschbaum, σε δήλωσή της. «Δεσμευόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη για αυτό το συγκεκριμένο απαράδεκτο περιστατικό και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσουμε το Muni ασφαλές και αξιόπιστο για όλους τους επιβάτες και το κοινό».

*Με πληροφορίες από ABC News