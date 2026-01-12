Ιδιωτικές δαπάνες υγείας και νέος υγειονομικός χάρτης: Τι ζητούν οι ασθενείς και ο ρόλος της Βουλής

Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, τα χρήματα δηλαδή που αναγκάζονται οι ασθενείς να δαπανήσουν απο την τσέπη τους για υπηρεσίες υγείας, εξακολουθούν να επιβαρύνουν υπέρμετρα τα νοικοκυριά. Σε συνδυασμό με τις ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τους ασθενείς, καταδεικνύοντας διαρθρωτικές προκλήσεις του συστήματος υγείας.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, εκτιμάται ότι το 13% των πολιτών το 2024 ήρθε αντιμέτωπο με ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες που δεν ικανοποιήθηκαν (για οικονομικούς λόγους, μεγάλη λίστα αναμονής, μεγάλη απόσταση από τον ιατρό, έλλειψη μέσων συγκοινωνίας κ.α.).

Ως προς τις άμεσες πληρωμές των πολιτών για υπηρεσίες υγείας, αυτές αντιστοιχούν σήμερα στο 34% των συνολικών δαπανών υγείας. Συνολικά, 404.418 νοικοκυριά αντιμετωπίζουν καταστροφικές δαπάνες υγείας, δηλαδή άμεσες πληρωμές που υπερβαίνουν το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος, με τα σχετικά ποσοστά να κινούνται μεταξύ 9% και 10,5% την περίοδο 2020–2023, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας.

Η Ένωση Ένωση Ασθενών Ελλάδας ζητά αύξηση της χρηματοδότησης για το σύστημα υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, ποσοστιαία αύξηση των δαπανών για τη δημόσια υγεία και λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ιδιωτικής δαπάνης.

Το θέμα συζήτησαν εκπρόσωποι της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, σε πρόσφατη συνάντηση με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν τη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών υγείας, μέσω ευρύτερων συναινέσεων, με επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών. Από πλευράς της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας συμμετείχαν η πρόεδρος, Μέμη Τσεκούρα, ο γενικός γραμματέας, Νίκος Δέδες και ο υπεύθυνος Δημοσίων Υποθέσεων, Αναστάσιος Σαμουηλίδης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης, βρέθηκε επίσης ο νέος υγειονομικός χάρτης της χώρας. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να εγκριθούν οι νέοι οργανισμοί των νοσοκομείων, οι οποίοι ωστόσο δεν αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλες αλλαγές. Η Ένωση Ασθενών πάντως επισήμανε στον πρόεδρο της Βουλής την ανάγκη για επίτευξη ευρύτερων πολιτικών και διακομματικών συναινέσεων, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου υγειονομικού χάρτη της Ελλάδας, με στόχο την καλύτερη αντιστοίχιση των υπηρεσιών υγείας με τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ενίσχυση της εγγραμματοσύνης υγείας, ως βασικής προϋπόθεσης για την ορθή αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας, και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την υγεία τους. Συνοπτικά, η εγγραματοσύνη υγείας αφορά στην πρόσβαση των ασθενών σε έγκυρη πληροφόρηση για την υγεία, στην πρόσβαση σε κατάλληλη και ποιοτική περίθαλψη, με οργάνωση των υπηρεσιών και των μηχανισμών παραπομπής με τρόπο κατανοητό από το σύνολο του πληθυσμού, καθώς και στην προαγωγή της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των ληπτών υπηρεσιών υγείας, των επαγγελματιών υγείας και των κρατικών αρχών δημόσιας υγείας.

Τέλος, αναδείχθηκε η ανάγκη συστηματικής προάσπισης και ενδυνάμωσης των δικαιωμάτων των ασθενών, σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμμετοχή της Ένωσης στον θεσμικό διάλογο για την Υγεία, στην παρουσία της στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και στη συμβολή της στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής και στη συνεργασία της με δημόσιους και θεσμικούς φορείς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Βουλής επανέλαβε τη διαχρονική στήριξή του προς τους ασθενείς, όπως έχει αποτυπωθεί στη μακρά πολιτική και κοινοβουλευτική του διαδρομή, επισημαίνοντας ότι το Κοινοβούλιο θα βρίσκεται κοντά στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας στις δράσεις της για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών.