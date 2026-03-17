Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87: Με ξέσπασμα στο τέλος «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας

Με 36 πόντους του Εβάν Φουρνιέ, 24 του Σάσα Βεζένκοφ και 22-7 βολές, ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα στο τέλος με 104-87 της Φενέρμπαχτσε.

Με κορυφαίους τους Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ με 104-87 και πλέον, με ρεκόρ 21-11, σφιχταγκάλιασε το πλεονέκτημα έδρας.

Μετά από ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο αμυντικά, όταν και δέχθηκε 29 πόντους, ο Ολυμπιακός επιστράτευσε τη σκληράδα στην άμυνα και τον... μαγικό τρόπο να μην στέλνει τους αντιπάλους για βολές (κέρδισε μόλις 1 η τουρκική ομάδα στο πρώτο μέρος, έναντι 11 των Πειαραιτών, φτάνοντας και το 17-1 το σύνολο μέχρι το 27'), για να προσπεράσει.

Στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στην τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι είχαν περισσότερη ενέργεια και με τον Φουρνιέ να βάζει το ένα καλάθι μετά το άλλο, πήρε και τη διαφορά (είχε χάσει με 8 πόντους στο πρώτο ματς).

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους, 10 πρόσθεσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ είχε 11 ασίστ. Από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, πάλεψε με 30 πόντους (career high) ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (1), Νιλικίνα, Γουορντ 6, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ 24, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 10 (1), Πίτερς 9 (1), Μιλουτίνοφ 6, Χολ 4, ΜακΚίσικ 2, Φουρνιέ 36 (5).

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπίρσεν 3 (1), Μπάλντουιν 16 (2), Χόρτον-Τάκερ 30 (4), Μπόστον 6, Μπιμπέροβιτς 15 (4), Μπιτίμ, Ζάγκαρς 2, Κόλσον 13 (3), Μπιρτς 2.

