Snapshot Η Louise Cameron κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του 8χρονου γιου της, Rhys, μέσω δηλητηρίασης με μορφίνη και μεθαδόνη.

Η Cameron άφησε σημείωμα δηλώνοντας ότι δεν ήθελε να ζήσει χωρίς τον γιο της.

Η αδερφή της Cameron βρήκε το παιδί νεκρό στο σπίτι στις 15 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν προγραμματισμένη επίσκεψη κοινωνικής λειτουργού.

Η Cameron φέρεται να προσπάθησε να πάρει θανατηφόρα δόση μετά τη δολοφονία του γιου της.

Οι ένορκοι καταδίκασαν την Cameron για τη δολοφονία μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Snapshot powered by AI

Ένοχη για τη δολοφονία του 8χρονου γιου της κρίθηκε μία μητέρα στη Βρετανία, καθώς δηλητηρίασε το παιδί, βάζοντας στον χυμό του ναρκωτικά.

Η Louise Cameron χορήγησε μορφίνη στον ανήλικο και έβαλε μεθαδόνη στο χυμό του. Στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, η Cameron άφησε ένα σημείωμα στην οικογένειά της δηλώνοντας ότι «δεν πέθαινε χωρίς αυτόν». Σύμφωνα με το Δικαστήριο του Teesside, η αδερφή της Cameron ανησύχησε όταν δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της το σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα να επισκεφθεί το σπίτι τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, πριν από μια προγραμματισμένη επίσκεψη από την κοινωνική λειτουργό της Cameron.

Μόλις έφτασε, βρήκε την αδερφή της στο κρεβάτι με τον 8χρονο Rhys, ο οποίος ήταν νεκρός. Στο δικαστήριο ενημερώθηκε ότι η Cameron μπορεί να προσπάθησε να πάρει θανατηφόρα υπερβολική δόση αφού τον σκότωσε.

Ένα μέλος της οικογένειας ενημέρωσε την αστυνομία ότι η Cameron ήταν αγχωμένη κατά τη διάρκεια ενός γεύματος σε παμπ την Παρασκευή, όταν ο Rhys, ο οποίος ήταν αυτιστικός, «υπέστη νευρική κρίση».

Ο 8χρονος Rhys dailystar.co.uk

Ο συγγενής δήλωσε ότι η Cameron σκόπευε να συζητήσει τα θέματα με την κοινωνική λειτουργό της κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης εκείνης της εβδομάδας, αλλά ισχυρίστηκε ότι η επαγγελματίας «έφυγε νωρίς» όταν ο Rhys άρχισε να κλαίει «επειδή η τηλεόραση δεν λειτουργούσε».

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του North Tees στο Στόκτον, ενημερώθηκε το δικαστήριο ότι η Cameron ομολόγησε: «Μόλις δολοφόνησα τον Rhys. Δεν ήθελα να τον μαχαιρώσω ή να τον πνίξω ή να τον πληγώσω», αναφέρει το Teesside Live.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν λιγότερο από μία ώρα για να την καταδικάσουν για τον θάνατό του.

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