Θρίλερ στη Λεμεσό: Μητέρα κατηγορείται ότι δηλητηρίασε τον επτάχρονο γιο της με χάπια

Η κοινή γνώμη της Κύπρου έχει «παγώσει» με την υπόθεση που εκτυλίχθηκε στη Λεμεσό και αφορά μία μητέρα που κατηγορείται για απόπειρα φόνου του επτάχρονου γιου της.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, η 41χρονη φέρεται να χορήγησε στο παιδί ηρεμιστικά χάπια, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν και οι δύο χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα στο σπίτι τους. Το Δικαστήριο διέταξε την κράτηση της γυναίκας μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, όπως μεταδίδει το philenews.com.

Το αδίκημα θεωρείται πολύ σοβαρό και σε περίπτωση καταδίκης προβλέπεται ποινή διά βίου φυλάκισης. Μάρτυρες είναι ο σύζυγος, θεράποντες ιατροί και το παιδί.

Το χρονικό

Ο πατέρας, επιστρέφοντας το βράδυ της 10ης Φεβρουαρίου, εντόπισε τη σύζυγο και το παιδί χωρίς τις αισθήσεις τους στο υπνοδωμάτιο. Αρχικά νόμιζε ότι το παιδί κοιμόταν, αλλά μεταφέροντας τη γυναίκα στο νοσοκομείο και επιστρέφοντας, διαπίστωσε ότι και το παιδί ήταν στην ίδια κατάσταση. Βρήκε επίσης τρία blister από τα οποία έλειπαν χάπια.

Στην κατάθεσή του, το παιδί ανέφερε ότι πήρε τα χάπια χωρίς να θέλει, πιστεύοντας ότι θα τον βοηθούσαν, ενώ δεν γνώριζε ότι ήταν ληγμένα. Περιέγραψε ότι πήρε περισσότερα από ένα χάπια και στη συνέχεια προσπάθησε να κοιμηθεί.

Δεν θυμάται τι του είπε η μητέρα του όταν του έδωσε τα χάπια, αλλά το μόνο που θυμάται, είναι ότι ήταν στο κρεβάτι και προσπαθούσε να κοιμηθεί και μετά ήρθε η μητέρα του και του έδωσε τα χάπια, λέγοντάς του ότι πήρε και αυτή αφού είχε πονοκέφαλο.