Κέρκυρα: Νεκρή ανασύρθηκε 82χρονη τουρίστρια από τη θάλασσα στο Καμινάκι
Η ηλικιωμένη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τη Δευτέρα μια 82χρονη Βρετανίδα τουρίστρια από τη θάλασσα στο Καμινάκι στην Κέρκυρα.
Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η ηλικιωμένη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:44 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε
07:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης
07:18 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ