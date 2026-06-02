Κέρκυρα: Νεκρή ανασύρθηκε 82χρονη τουρίστρια από τη θάλασσα στο Καμινάκι

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τη Δευτέρα μια 82χρονη Βρετανίδα τουρίστρια από τη θάλασσα στο Καμινάκι στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η ηλικιωμένη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Διαβάστε επίσης