«Με δηλητηρίασε, δεν με υπνώτισε απλώς» – Ξεσπά ο άνδρας που έπεσε θύμα της οικιακής βοηθού

Ο άνδρας που έπεσε θύμα ληστείας από οικιακή βοηθό, περιγράφει στο Newsbomb όσα εφιαλτικά έζησε μέσα στο ίδιο το σπίτι του, στη Γλυφάδα

Κατερίνα Ρίστα

Έναν εφιάλτη έζησε άνδρας μέσα στο σπίτι του, στη Γλυφάδα.

Όπως έγραψε το Newsbomb, κατήγγειλε ότι η οικιακή βοηθός που είχε προσλάβει μέσω Facebook, τον υπνώτισε και στη συνέχεια τον λήστεψε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία τού πρόσφερε ένα ποτήρι κρασί, στο οποίο φέρεται να είχε ρίξει υπνωτική ουσία. Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και όταν συνήλθε, διαπίστωσε ότι έλειπαν από το σπίτι του 3 κινητά τηλέφωνα καθώς και 300 ευρώ σε μετρητά.

«Με δηλητηρίασε, δεν με υπνώτισε απλώς»

Μιλώντας στο Newsbomb, επισημαίνει πως «γύρισα το κεφάλι μου να φτιάξω φαγητό και όπως είχα στο τραπέζι το κρασί, εκείνη κάτι μου έριξε στο ποτήρι και ένιωσα αδιαθεσία, υπνηλία».

«Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Ήθελα να κοιμηθώ. Όσο κοιμόμουν, εκείνη με λήστεψε. Όταν ξύπνησα, έλειπαν κινητά και μετρητά, όπως και το ρολόι μου. Χρειάστηκε να νοσηλευτώ. Ήμουν σε λήθαργο. Με δηλητηρίασε, δεν με υπνώτισε απλώς», συμπληρώνει.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους.

